Indignación en el boxeo tras confirmarse la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

La industria del boxeo se ha sacudido con una noticia que ha generado un terremoto mediático: Gervonta “Tank” Davis, con un impresionante récord de 30 victorias, una de ellas un empate y 28 nocauts, subirá al cuadrilátero para medirse contra el conocido creador de contenido, Jake Paul, quien ostenta 12 victorias, una derrota y 7 nocauts. El inusual combate de exhibición tendrá lugar el 15 de noviembre en el State Farm Arena de Atlanta, Estados Unidos, y ya ha encendido la mecha de la controversia.

La disparidad de peso ha sido el principal detonante de las críticas, ya que Davis es un pugilista de peso ligero (menos de 135 libras o 61 kg), mientras que Paul compite en categorías mucho más altas, llegando a pesar hasta 185 libras (81 kg). Esta diferencia abismal ha provocado una ola de indignación entre los puristas del deporte. El boxeador Ryan García, quien se enfrentó a Davis en 2023 en la primera y única derrota de su carrera, se mostró particularmente enfadado. “Un peso pesado va a pelear con un peso ligero, y se supone que tienes que creerte que es una pelea justa. Si sabes algo de boxeo, puedes ver que es una desgracia”, sentenció en sus redes sociales, comparando el boxeo con la "WWE", la compañía de lucha libre profesional.

Publicidad

Las reacciones no tardaron en llegar. En las plataformas digitales, el anuncio oficial del enfrentamiento se llenó de comentarios de desaprobación. El boxeador Shakur Stevenson, medalla de plata en los Juegos de 2016 y quien ha expresado repetidamente su interés en medirse con Davis, también manifestó su profundo descontento. “Tío, Tank es una falta de respeto al deporte si elige eso en lugar de pelear conmigo”, declaró Stevenson, dejando claro que el combate de exhibición se percibe como una evasión a desafíos más serios y profesionales.

Enojo por la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

Lamont Roach, quien se enfrentó a Gervonta Davis en marzo pasado en un combate que terminó en empate, también ha expresado su opinión. Tras el anuncio del pleito, Roach, quien busca una revancha profesional, compartió en su cuenta de X la expresión “Os lo dije” junto a unos emoticonos de patos, insinuando que Davis está "esquivándolo" de manera intencional. La acción de evitar un oponente peligroso se conoce en el argot del boxeo como "ducking", término con el que muchos aficionados se han referido a la situación.

Publicidad

La polémica no solo ha alcanzado a los profesionales del boxeo. Los fanáticos y figuras emergentes también han alzado la voz. Emiliano Vargas, hijo de la leyenda Fernando Vargas, autor del nocaut más rápido en la historia del Madison Square Garden, reaccionó al anuncio con un simple y elocuente “Wow” en la publicación de la revista The Ring, reflejando el asombro generalizado. Esta ola de críticas sugiere que el enfrentamiento entre Davis y Jake Paul, lejos de unificar a la comunidad del boxeo, ha expuesto una profunda división sobre lo que constituye una pelea digna.