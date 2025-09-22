San Juan será escenario del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines, que ya tiene confirmado su fixture oficial. El torneo se disputará en el estadio Aldo Cantoni del miércoles 1 al domingo 5 de octubre y reunirá a ocho equipos de élite divididos en dos zonas. La competencia promete duelos de alto nivel y un espectáculo único para los fanáticos de esta disciplina.

Fixture Completo

El Grupo A estará conformado por Sporting Lisboa de Portugal, Andes Talleres de Mendoza, FC Barcelona de España y Olimpia Patín Club de San Juan. En el Grupo B participarán OC Barcelos de Portugal, HC San Jorge de Chile, Melbourne Roller Hockey Club de Australia y Centro Valenciano de San Juan.

Publicidad

La acción comenzará el 1 de octubre con cuatro encuentros: a las 14 horas abrirán HC San Jorge y Melbourne; a las 16.30 Andes Talleres enfrentará al FC Barcelona; a las 19 OC Barcelos se medirá con Centro Valenciano; y a las 21.30 se jugará el clásico europeo entre Sporting Lisboa y Olimpia.

El jueves 2 y viernes 3 continuará la fase de grupos. Entre los cruces destacados figuran Olimpia contra Andes Talleres, que animará un duelo sanjuanino el jueves a las 16.30, y Sporting frente a Barcelona, programado para el viernes a las 19.

Publicidad

La etapa eliminatoria se desarrollará el sábado 4, cuando los primeros y segundos de cada grupo se enfrenten en las semifinales, mientras que los demás equipos disputarán encuentros por la clasificación final. El domingo 5 será el turno de los partidos decisivos: a las 20.30 se jugará la gran final que definirá al campeón mundial de clubes.

Cómo y dónde comprar los tickets

Las entradas están disponibles en la web AutoEntrada y en las boleterías del estadio durante los días de competencia. Con el fixture definido, San Juan se prepara para recibir a los mejores clubes del mundo y vivir cinco jornadas a puro hockey sobre patines.

