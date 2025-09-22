Huarpe Deportivo > En el Aldo Cantoni
El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines, ya tiene confirmado su fixture
POR REDACCIÓN
San Juan será escenario del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines, que ya tiene confirmado su fixture oficial. El torneo se disputará en el estadio Aldo Cantoni del miércoles 1 al domingo 5 de octubre y reunirá a ocho equipos de élite divididos en dos zonas. La competencia promete duelos de alto nivel y un espectáculo único para los fanáticos de esta disciplina.
Fixture Completo
El Grupo A estará conformado por Sporting Lisboa de Portugal, Andes Talleres de Mendoza, FC Barcelona de España y Olimpia Patín Club de San Juan. En el Grupo B participarán OC Barcelos de Portugal, HC San Jorge de Chile, Melbourne Roller Hockey Club de Australia y Centro Valenciano de San Juan.
La acción comenzará el 1 de octubre con cuatro encuentros: a las 14 horas abrirán HC San Jorge y Melbourne; a las 16.30 Andes Talleres enfrentará al FC Barcelona; a las 19 OC Barcelos se medirá con Centro Valenciano; y a las 21.30 se jugará el clásico europeo entre Sporting Lisboa y Olimpia.
El jueves 2 y viernes 3 continuará la fase de grupos. Entre los cruces destacados figuran Olimpia contra Andes Talleres, que animará un duelo sanjuanino el jueves a las 16.30, y Sporting frente a Barcelona, programado para el viernes a las 19.
La etapa eliminatoria se desarrollará el sábado 4, cuando los primeros y segundos de cada grupo se enfrenten en las semifinales, mientras que los demás equipos disputarán encuentros por la clasificación final. El domingo 5 será el turno de los partidos decisivos: a las 20.30 se jugará la gran final que definirá al campeón mundial de clubes.
Cómo y dónde comprar los tickets
Las entradas están disponibles en la web AutoEntrada y en las boleterías del estadio durante los días de competencia. Con el fixture definido, San Juan se prepara para recibir a los mejores clubes del mundo y vivir cinco jornadas a puro hockey sobre patines.
