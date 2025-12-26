El lunes 22 de diciembre, el precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico al cotizarse en US$4420 la onza, lo que representa un aumento del 1,6% respecto al cierre previo. Durante 2025, el metal precioso acumuló una suba cercana al 70%, posicionándose como uno de los activos refugio preferidos por los inversores en contextos de incertidumbre.

Este fuerte crecimiento apunta a que el oro cerrará 2025 con la mayor alza en precios registrada en los últimos 45 años. La plata también acompañó esta tendencia y alcanzó un récord al subir un 2,6%, hasta situarse en US$69,44 la onza.

El incremento en los valores del oro y la plata se da en un ambiente marcado por la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense (FED) continuará con la reducción de las tasas de interés durante 2026. A esta perspectiva se suman los mensajes del presidente Donald Trump, quien ha promovido una política monetaria más flexible, lo que favorece a los metales preciosos.

Tras alcanzar estos máximos, las acciones de las principales compañías mineras en Nueva York y Londres respondieron con alzas de hasta el 3,7% en la apertura de Wall Street, reflejando el optimismo del mercado.

El récord del oro en diciembre llega luego de un año marcado por la escalada del metal en medio de tensiones geopolíticas, como la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump y la volatilidad de los mercados globales. Además, factores como el aumento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, junto con la reducción de las tasas de interés por parte de la FED, abarataron el dólar y fortalecieron la demanda de oro y plata a nivel mundial.

En este contexto, bancos centrales han reforzado sus reservas con estos metales, mientras que inversores particulares buscan distintas alternativas para adquirir oro, incluyendo opciones disponibles en Argentina. Según Maximiliano Donzelli, de IOL, existen diversas vías para invertir en oro en el país, adaptadas a diferentes perfiles y objetivos financieros.