El papa León XIV recibió en audiencia privada a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, este lunes en el Vaticano. El encuentro, que no estaba inicialmente programado y fue confirmado por el boletín diario de la Santa Sede, se produjo en medio de una crisis política de gran magnitud en Venezuela, luego de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

La audiencia tuvo lugar en el Palacio Apostólico de la Santa Sede y, como es habitual en este tipo de reuniones oficiales, no se difundieron detalles sobre el contenido o la duración del diálogo entre el Pontífice y Machado. Tanto el Vaticano como fuentes oficiales se limitaron a confirmar que la cita figuró en la agenda papal de este lunes, sin agregar comentarios adicionales.

Machado, quien obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su labor en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, está de gira por Europa y Estados Unidos tras su reaparición pública luego de aceptar la distinción en Noruega. Se espera que en los próximos días también mantenga un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de sus gestiones internacionales.

El contexto político en Venezuela es particularmente tenso; la detención de Maduro (acusado de narcotráfico y narcoterrorismo) y el rol de las fuerzas estadounidenses en su captura han generado un nuevo escenario de transición que diversas partes intentan influenciar. En este marco, la audiencia con el papa León XIV se interpreta como un gesto significativo de reconocimiento y apoyo moral a la dirigente opositora.

Previo al encuentro, el Pontífice había hecho un llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a buscar soluciones pacíficas en el país caribeño, insistiendo en la importancia del estado de derecho y los derechos civiles en medio de la crisis.

Aunque la Santa Sede no detalló los temas abordados durante la reunión, la foto oficial difundida por Vatican Media mostró al papa León XIV junto a Machado en un ambiente de cordialidad, reflejando la relevancia diplomática del evento en un momento de gran atención internacional sobre Venezuela.

La audiencia representa un gesto de relevancia espiritual y política, en el que el Pontífice reafirma la tradición del Vaticano de acompañar y escuchar a actores clave en crisis humanitarias y democráticas, sin que ello implique posturas oficiales explícitas del Estado pontificio en conflictos políticos concretos.