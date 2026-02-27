Los Jonas Brothers anunciaron oficialmente que volverán a presentarse en Argentina en el marco de su gira mundial 2026, tras varios años sin actuar en vivo en el país.

El concierto está programado para el 26 de septiembre de 2026 en el Estadio River Plate, en Buenos Aires, uno de los escenarios más grandes del país y lugar habitual para shows multitudinarios.

Venta de entradas y cómo comprarlas

La preventa para fans registrados comenzó en los días previos a la venta general, y quienes se inscribieron en la plataforma oficial del grupo tuvieron acceso anticipado a los tickets.

Las entradas para el público general estarán disponibles a partir de el próximo jueves 5 de marzo de 2026 a través de los canales oficiales de venta (ticketera autorizada y sitio web del evento).

Se anticipa una alta demanda, por lo que se recomienda comprar tickets en los primeros días para asegurar ubicación y mejores ubicaciones dentro del estadio.

Lo que se espera del show

El concierto formará parte de la gira que la banda lleva por varias ciudades del mundo, con un repaso de sus éxitos más conocidos y nuevas canciones de su más reciente disco. La producción promete un espectáculo audiovisual completo, con luces, efectos y temas tanto clásicos como modernos.

Historia con el público argentino

Los Jonas Brothers mantienen una gran base de seguidores en Argentina, donde han actuado en pasadas giras con entradas agotadas y una recepción entusiasta del público. Este nuevo show ratifica su popularidad y aporta otro gran evento musical al calendario de espectáculos internacionales en Buenos Aires.