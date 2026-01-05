Fede Bal se encuentra nuevamente en el centro del debate digital tras un gesto romántico hacia su actual pareja, Evelyn Botto, que despertó el archivo de las redes sociales.

La locutora, cantante y actriz compartió un álbum de imágenes resumiendo su 2025 con la frase “El año que aprendí a volar”, ante lo cual el actor reaccionó con un contundente: “Me muero con vos”. Aunque ella respondió con un emoji de corazón, la interacción no tardó en viralizarse al descubrirse que no era una expresión inédita.

Publicidad

Usuarios recordaron que el 24 de febrero de 2024, Bal había utilizado exactamente el mismo “Me muero con vos” en una fotografía de su exnovia, Flor Díaz. Esta repetición generó una ola de críticas y advertencias de seguidores que pidieron a Botto que lo “cuide”, señalando lo que consideran un patrón en su forma de vincularse. Entre las declaraciones más punzantes en el posteo se destacaron: “Sos inmortal, Fede. Te ‘morís’ con todas”, “Pero a todas lo mismo, no se te cae una idea” y “Le ponés lo mismo a todas”.

A pesar de que la frase quedó marcada como una fórmula repetida en su historial sentimental, Botto, quien ya había blanqueado el romance en el aire de OLGA definiendo al actor como “mi novio”, ha optado por el silencio. Mientras el público debate si se trata de una simple muletilla afectiva o una falta de espontaneidad, la actriz continúa compartiendo su día a día enfocada en su crecimiento profesional, sin alimentar la polémica que vincula este presente con el capítulo de Flor Díaz.