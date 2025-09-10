Charlie Kirk, líder conservador y fundador de Turning Point USA (Tpusa), fue asesinado por un disparo durante una presentación en la Universidad del Valle de Utah este miércoles 10 de septiembre de 2025. El activista, de 31 años, se encontraba en plena gira “American Comeback” cuando ocurrió el ataque que conmocionó al escenario político estadounidense.

Nacido el 14 de octubre de 1993 en Arlington Heights, Illinois, Kirk fue considerado uno de los rostros más visibles de la derecha juvenil estadounidense. En 2012 fundó Tpusa, organización dedicada a promover los valores conservadores, el libre mercado y el gobierno limitado, que llegó a instalarse en más de 3.500 campus de escuelas y universidades de todo el país.

La proyección de Tpusa impulsó su carrera mediática y política. A partir de octubre de 2020 condujo The Charlie Kirk Show, un programa de radio diario transmitido por la cadena Salem Media Group, que alcanzó picos de 750.000 descargas diarias en su versión podcast en 2024. Su alcance en redes sociales superaba los 14 millones de seguidores, con un estimado de 150 millones de interacciones mensuales.

En febrero de 2025 firmó un contrato con Trinity Broadcasting Network para conducir el ciclo televisivo Charlie Kirk Today, lo que consolidó su influencia en el movimiento conservador estadounidense. También publicó varios libros, entre ellos Campus Battlefield, The MAGA Doctrine y The College Scam.

Su trayectoria estuvo marcada por posiciones controvertidas. En enero de 2025 protagonizó un episodio diplomático durante una visita a Groenlandia junto a Donald Trump Jr., cuando expresó su apoyo a la anexión del territorio por parte de Estados Unidos, lo que generó protestas de autoridades danesas.

En el plano personal, Kirk se casó en 2021 con Erika Frantzve, empresaria y ganadora de Miss Arizona USA 2012. La pareja tuvo dos hijos, nacidos en 2022 y 2024.

Respecto al ataque, la policía de Utah informó que el disparo impactó en el cuello de Kirk mientras se encontraba en el escenario, lo que provocó su muerte inmediata. Un testigo relató: “Todo ocurrió muy rápido, nadie podía creerlo cuando vimos a Kirk desplomarse tras el disparo”. El principal sospechoso se encuentra bajo custodia y la investigación continúa en curso.