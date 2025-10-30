El escrutinio provisorio final de las elecciones legislativas en La Rioja dejó un cambio en los resultados iniciales: el peronismo provincial logró revertir los números y se impuso sobre La Libertad Avanza (LLA) por un margen mínimo de 0,3%. Federales Defendamos La Rioja, del gobernador Ricardo Quintela, alcanzó el 43,57%, mientras que LLA obtuvo 34,27%, lo que se traduce en apenas 621 votos de diferencia.

Así quedó pintado el mapa político del país. (Foto gentileza)

A pesar de la victoria ajustada del peronismo, las dos bancas en disputa se repartirán entre ambas fuerzas: Gabriela Pedrali (Federales – oficialismo peronista) y Gino Visconti (La Libertad Avanza) resultaron electos, mientras que Ricardo Herrera, segundo de la lista oficialista, quedó fuera.

El cambio en La Rioja se dio luego de que los resultados parciales del domingo mostraran a LLA como vencedor, cuando el conteo de votos se había detenido temporalmente. La provincia pasó a ser un caso emblemático de la paridad que marcó estas elecciones en varios distritos del país.

El escrutinio definitivo, que recién comenzó en varias provincias estratégicas, será determinante para definir el color político de ocho distritos clave: Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro. En algunos casos, los resultados podrían invertirse y modificar la distribución de escaños.

En este marco, el recuento en Chaco comenzó este martes a las 18 horas, mientras que en La Plata se iniciará el miércoles, siguiendo el cronograma establecido por la Junta Electoral Nacional y avalado por autoridades judiciales locales.