El plantel de Los Pumas para la gira por Australia

El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, ha hecho pública la lista de jugadores que viajarán a Australia para disputar la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship contra los Wallabies. Esta convocatoria llega después de la contundente victoria 29-23 sobre los All Blacks en el estadio de Vélez. Los encuentros están programados para los sábados 6 y 13 de septiembre, y se espera una gran afluencia de argentinos residentes en Queensland y Sídney.

La nómina presenta algunas novedades destacadas. La principal es la inclusión de Tomás Rapetti, un joven jugador proveniente del seleccionado juvenil Los Pumitas, que podría debutar con el equipo mayor en esta competencia. Rapetti, pilar formado en el club Alumni, acaba de fichar por el club francés Toulouse. Además, se suman al plantel Ignacio Calles, quien regresa a una convocatoria de 2025, y Nicolás Roger, el apertura de Tarucas, cuya presencia es crucial ante una reciente baja.

Publicidad

Los Pumas buscan otra victoria

El itinerario del equipo nacional es muy demandante. La delegación viajará a Australia este viernes, para luego tener una breve parada de recuperación antes de dirigirse a Sudáfrica, donde se medirán contra los Springboks el 27 de septiembre. La logística de estos traslados es clave, dada la exigencia de enfrentar a los campeones mundiales de los últimos años en una seguidilla de partidos.

Para cerrar su travesía por el hemisferio sur, Los Pumas viajarán a Londres para jugar la última jornada del Rugby Championship contra los campeones del mundo en el Estadio Twickenham. En ese encuentro, que se jugará en condición de local administrativo, el equipo de Contepomi buscará cerrar la gira con una actuación sólida. El objetivo es mantener el impulso del triunfo ante Nueva Zelanda y consolidar la estructura del equipo de cara al final del torneo.

Publicidad

Los convocados por Felipe Contepomi

Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria Marchetti, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas, Boris Wenger.

Backs: Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger.