El riesgo país argentino cayó esta semana a su nivel más bajo en los últimos siete años y medio, impulsado por la mejora en los precios de los bonos soberanos, el fortalecimiento de las reservas internacionales y un contexto financiero más favorable. El indicador elaborado por JP Morgan se ubicó en los 527 puntos básicos, un piso que no se alcanzaba desde junio de 2018.

El buen desempeño de los activos financieros locales marcó el pulso de los mercados en los últimos días. Las acciones y los bonos registraron subas, el dólar mostró una tendencia a la baja y el Banco Central volvió a realizar compras de divisas en el mercado cambiario, lo que reforzó las señales de estabilidad. En ese escenario, el riesgo país descendió 17 unidades en una sola jornada y consolidó una tendencia positiva que se viene profundizando desde fines de 2023.

Uno de los factores centrales detrás de esta caída es el crecimiento de las reservas internacionales brutas del Banco Central, que superaron los 45.000 millones de dólares por primera vez desde septiembre de 2021. A esto se suma la firme demanda de bonos soberanos en dólares, que mejoraron sus cotizaciones luego del pago de amortizaciones de capital y vencimientos realizado el pasado 9 de enero, lo que reforzó la confianza de los inversores.

Desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el riesgo país se redujo en casi 1.400 puntos básicos. Si la comparación se amplía a noviembre de 2023, cuando el actual mandatario ganó las elecciones presidenciales, la baja del indicador alcanza cerca de 1.900 puntos, reflejando un cambio sustancial en la percepción de riesgo sobre la deuda argentina.

La mejora en los bonos y el retroceso del riesgo país durante el inicio de 2025 también están vinculados a la estrategia del Banco Central en el mercado cambiario. En enero, la entidad acumuló compras netas por más de 900 millones de dólares, mientras que el tipo de cambio mayorista descendió hasta los 1.433 pesos, unos 22 pesos por debajo de su valor de cierre de diciembre.

En paralelo, el presidente Milei, quien participó esta semana del Foro Económico Mundial en Davos, señaló que la necesidad de recurrir al financiamiento externo será menor en el futuro. En declaraciones a Bloomberg, el mandatario afirmó que el objetivo del Gobierno es fortalecer el mercado de capitales interno, una señal que fue bien recibida por los inversores y que contribuye a explicar el actual escenario de mayor optimismo financiero.