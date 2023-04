Emilio Baistrocchi, intendente de la Ciudad de San Juan y candidato para renovar su mandato, pasó por el Café de la Política y brindó sus colores en el semáforo. En este sentido, el jefe comunal le respondió, a través de la luz rojo, a otro de los aspirantes de San Juan por Todos, Carlos Lorenzo. Según indicó, el actual asesor letrado de Gobierno es un hombre de la vieja política, en la cual se prioriza la crítica por sobre las propuestas.

El intendente capitalino dio el rojo de su semáforo de la política a aquellos referentes que, en vez de hacer propuestas claras, se dedican a criticar a aquellos que hacen. De este modo, metió en esa clasificación a Lorenzo, quien lo criticó en varias oportunidades por la pavimentación en Capital que, según él, solo se basaba en el centro.

“En política cuesta mucho hacer y es una herramienta para eso. La insatisfacción es una herramienta para trepar muy fácil. Digo, todas las personas que hacen política a través de la crítica hoy tienen el semáforo en rojo. Hay dos formas de hacer política, o proponer o gestionar, y Carlos Lorenzo se dedica a lo segundo”, expresó Baistrocchi.

Otra las cuestiones que destacó es que, según su perspectiva, Lorenzo dice que hará cosas que no hizo cuando estuvo en el poder. “Lorenzo fue concejal desde 2003 a 2007. La planta permanente solo subía, esto de los parientes, del nepotismo. Él critica y fue parte de todo esto, no se puede criticar algo que vos no hiciste, y decir que vas a hacer algo diferente a lo que ya hiciste. Eso es hipocresía”, dijo.

Por otra parte, el amarillo de Baistrocchi se lo llevó el presidente de la Nación, Alberto Fernández. El intendente explicó que es porque no solucionó los problemas más importantes que tiene el país, como la inflación.

Finalmente, el jefe comunal le puso el verde al gobernador Sergio Uñac. “El verde se lo daría al gobernador, porque tenemos una provincia ordenada. Podrán faltar muchas cosas, pero por sobre todas las cosas es pujante y ordenada”, justificó.