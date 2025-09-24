El fenómeno conocido como shareting, que se refiere a la práctica de compartir fotografías o videos de menores en redes sociales, ha comenzado a generar un intenso debate en la sociedad argentina y ya ha llegado a la esfera judicial.

Este tema despierta preocupaciones respecto a la privacidad, el consentimiento y la protección de los derechos de los niños y niñas. Expertos y organizaciones especializadas advierten sobre los riesgos que implica la exposición digital temprana y sin control, que puede afectar el desarrollo y la seguridad de los menores.

En tribunales del país, se están analizando casos en los que la difusión de imágenes de menores sin autorización ha generado conflictos legales, poniendo en discusión la necesidad de actualizar normativas para proteger a los más vulnerables en el entorno digital.

Este debate también involucra aspectos éticos y sociales, al cuestionar hasta qué punto los padres o tutores deben compartir contenido de sus hijos en plataformas públicas, y cuáles son los límites que deben respetarse para evitar vulneraciones.

La llegada del shareting a la Justicia argentina evidencia la urgencia de abordar este fenómeno desde una perspectiva legal que contemple los derechos digitales de los menores, garantizando su seguridad y privacidad en un mundo cada vez más conectado.