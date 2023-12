Recital “El Silencio” se realizará este miércoles 20 de diciembre a las 21.30 horas en el espacio Teatro de Arte, ubicado en O'Higgins 501 este. Las entradas se consiguen con reserva únicamente al 2644 455557.

“El Silencio” es el recital donde escritores de San Juan y el público se reúnen en una comunión para escucharse. Como si fuera un ritual, sólo se reúnen para oir. No hay adorno, no hay escenografía, no hay otra cosa que no se más que la literatura y la palabra.

Con 33 ediciones realizadas, el recital es una muestra de la realidad literaria de la provincia. En esta noche leerán: Lucho Kerman, Gise Cardín, Paloma García, Flor Vázquez y Leo de los Ríos.