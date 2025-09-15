El sospechoso de asesinar a Charlie Kirk habría confesado: “Fui yo”

Un giro dramático se ha producido en la investigación por el asesinato de Charlie Kirk. Según revelan nuevas informaciones, el sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, habría confesado el crimen a sus amigos en un chat de la plataforma Discord poco antes de entregarse a las autoridades. El presunto homicidio de uno de los activistas conservadores más influyentes del país, ocurrido en un evento en la Universidad del Valle de Utah, ahora se ve envuelto en un nuevo misterio.

Las capturas de pantalla obtenidas por The Washington Post, junto con el testimonio de dos personas familiarizadas con la conversación, revelan un mensaje escalofriante enviado desde la cuenta de Robinson. “Hola a todos, tengo malas noticias”, se lee en el mensaje, al que le sigue: “Era yo ayer en la Universidad de UVU. Lo siento mucho”. La publicación se realizó el jueves por la noche, solo un par de horas antes de que se anunciara oficialmente su detención.

Detalles de la confesión y la investigación del asesinato de Charlie Kirk

Una de las personas que formaba parte del chat grupal compartió la imagen con The Washington Post y confirmó que el mensaje provenía de la cuenta de Robinson. La misma fuente, que pidió anonimato por motivos de seguridad, confirmó que el mensaje fue enviado a un grupo privado de amigos en línea. Por su parte, la plataforma Discord confirmó a las autoridades el envío de la confesión. Anteriormente, la empresa había declarado que una investigación interna no había encontrado “ninguna evidencia de que el sospechoso planeara este incidente o promoviera la violencia en Discord”.

La confesión de Robinson a sus amigos se suma a las primeras pistas que llevaron a su captura. Según las autoridades, un familiar del joven se contactó con un amigo, quien a su vez alertó a la policía sobre las insinuaciones de culpabilidad de Robinson.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha indicado que, si bien el motivo del ataque sigue bajo investigación, las pruebas iniciales sugieren una “ideología izquierdista” en el sospechoso. Las autoridades han afirmado que las entrevistas con allegados a Robinson indican que se había vuelto más politizado en los últimos años y había manifestado críticas a Charlie Kirk.