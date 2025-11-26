Policiales > En Rivadavia
Una mala maniobra en la Circunvalación provocó que una camioneta choque
Por Ariel Patruceli
Pasadas las 18 horas de este miércoles, un siniestro vial alteró la circulación en el anillo interno de la avenida de Circunvalación, justo debajo del puente de calle Paula Albarracín de Sarmiento. En ese punto, una maniobra indebida habría desencadenado el choque de una camioneta contra la defensa metálica.
Según confirmaron fuentes policiales, una Toyota Hilux, conducida por un hombre, habría cambiado de carril sin utilizar las señales lumínicas correspondientes. Ante ese movimiento inesperado, la conductora de una Chevrolet Tracker realizó una maniobra evasiva para evitar el impacto, pero terminó perdiendo el control y colisionando de lleno contra el guard rail interno.
El conductor de la Toyota detuvo su marcha y, entendiendo que había sido el causante del siniestro, se presentó en Comisaría 28° para realizar la exposición correspondiente y asumir su responsabilidad.
La mujer que manejaba la Tracker viajaba sola y no sufrió lesiones. Sin embargo, quedó visiblemente angustiada mientras aguardaba la llegada de la grúa, ya que su vehículo sufrió importantes daños en la trompa y el lateral producto del golpe contra la defensa metálica.
Personal policial permaneció en el lugar realizando tareas de prevención y ordenamiento del tránsito en la zona afectada.
