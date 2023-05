La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender la elección a gobernador y vicegobernador, sumado a la ratificación de los comicios del domingo por parte del Tribunal Electoral Provincial para el resto de las otras cuatro categorías, sigue generando repercusiones. Tanto así es que el líder del sindicato municipal del Suoem, Antonino D´Amico, presentó una carta a Casa de Gobierno para que Uñac suspenda todo el acto comicial.

Lo llamativo de esto es que es el primer sindicato que no solo no apoya a Uñac, sino que sale a criticarlo y lo responsabiliza de generar “confusión en la sociedad”. También, porque si bien ya hubo una nota similar del candidato de Juntos Marcelo Arancibia, esta es la primera que realiza un actor que no está directamente afectado al recambio de autoridades provinciales.

D´Amico contó que “presentamos una nota en Casa de Gobierno porque consideramos que se debe cumplir con la Constitución siempre y el gobernador debió suspender las elecciones totales de la Provincia luego de la decisión de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia”. Además, dijo que “el artículo 185 de la Constitución es muy claro, ya que exige la simultaneidad y con la decisión que se tomó incumple nuevamente con las normas”.

El referente del sindicato municipal afirmó que el Máximo Mandatario debe dar el paso para no “sumar confusión en estas elecciones porque los ciudadanos no están al tanto de lo que está pasando”.

Ante la consulta de por qué se lo pide al gobernador y no al Tribunal Electoral Provincial, D´Amico dijo que “se lo hacemos a él porque el presidente del Tribunal Electoral Provincial, Eduardo Quatroppani, delegó en Uñac la responsabilidad de fijar la fecha de elecciones”.