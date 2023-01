El Frente de Todos ya tiene una candidatura a gobernador confirmada, por lo menos, la del máximo mandatario Sergio Uñac. Sin embargo, en los últimos días comenzó a resonar fuertemente la posibilidad de que el diputado nacional y exgobernador, José Luis Gioja, también se presente el próximo 14 de mayo para intentar volver al cargo. A pesar de que Gioja confirmó hace meses que iba a ir por la agrupación del Frente de Todos, en diálogo con DIARIO HUARPE puso en duda esta decisión. En este contexto, el vicegobernador Roberto Gattoni opinó sobre esta posibilidad y fue muy claro: “No hay ninguna razón para que Gioja vaya por afuera, él es justicialista, el Partido Justicialista forma parte del Frente de Todos. Siempre ha sido un hombre del Frente de Todos”.

En un marco en el cual la Ley de Participación Abierta y Democrática (Sipad) impone que los actos eleccionarios se realizarán a través de la presentación de agrupaciones (es decir, partidos políticos), dentro de las cuales jugarán subagrupaciones (candidatos). El mismo Gioja plantó la duda sobre si jugará dentro de la misma agrupación que Uñac o si se abrirá por su lado.

Desde el entorno del exgobernador piensan en qué hacer, claro está, porque participando en el mismo frente que Uñac, (asumiendo que el FdT es la agrupación con más sufragios en total), el actual gobernador resultaría reelecto.

Gattoni no se quedó afuera del contexto político de San Juan y habló sobre la posible fracción del justicialismo en la provincia. Más que opinar, le envió un mensaje a Gioja: “es un hombre del Frente de Todos, no hay razón para que vaya por afuera”.

En este sentido, en el caso de que jueguen los dos dentro del mismo frente, el vicegobernador celebró que los sanjuaninos tengan la posibilidad de elegir entre dos “candidatos de jerarquía”. “A mí me parece muy bien, sumamente positivo, que el Frente de Todos tenga oferta de más de un candidato”, expresó.

Gattoni fue muy precavido al hablar sobre su futuro político, sobre qué lugar ocupará en las elecciones de este 14 de mayo. Simplemente, se limitó a decir que irá donde su conductor político, Sergio Uñac, le diga que tiene que estar.

“Yo soy una persona que forma parte del proyecto político de Sergio Uñac y será él el que decida en qué lugar vamos a ir. Él va a decir dónde le voy a ser útil”, planteó.

En un acto político, Uñac dejó entrever la necesidad de hablar y de discutir proyectos políticos para este 2023. Gattoni se sumó a hablar sobre las diferentes formas de gobernar y de entender la política.

En este sentido, el vicegobernador dijo que Juntos por el Cambio aún no presenta ningún candidato ni tampoco dieron a conocer ningún proyecto para gobernar. Pero dijo que se puede guiar por cómo actuaron los funcionarios opositores durante el mandato uñaquista.

“Todavía no conozco el proyecto de Juntos por el Cambio..Si sé que en la Cámara, cuando hubo que sancionar leyes en apoyo a la minería no acompañaron, cuando recientemente hubo que votar una ley para sostener a la obra pública tampoco lo hicieron. En la gestión anterior, cuando se propuso importar vinos consintieron, cuando sabían que perjudicaban a la industria local, no votaron para la jubilación de viñateros… Son proyectos que se diferencian notablemente a comparación del que ofrecemos nosotros”, planteó.