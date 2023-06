A solo dos días de los comicios en los que San Juan elegirá al gobernador que trabajará durante el período 2023 a 2027, DIARIO HUARPE habló con los diez candidatos que se medirán el próximo 2 de julio sobre temas candentes e importantes para la sociedad sanjuanina. ¿Los ejes? Aborto, legalización de la marihuana, empleo joven y minería.

Sergio Vallejos, candidato a gobernador por Evolución Liberal

Aborto

“Como liberal te tengo que decir que no estoy a favor. Pero la ley dice que sí y soy respetuoso de la ley. Si diría que si querés abortar, te lo tenés que pagar vos. El Estado no se tiene que hacer cargo con el impuesto de los contribuyentes de tu falta de cuidado o de los accidentes”.

Legalización de la marihuana

“Nunca fumé, no lo hago. No combato a los que fuman, me parece que son decisiones personales. Creo que habría que ver si una persona que está bajo los efectos puede manejar un auto por ejemplo”.

Empleo joven

"Hay que ir a full con el empleo joven. Tenemos que convertirnos en una sociedad que contiene al joven. Es muy importante una política desde la capacitación. Tenemos que hacer que ganen mucha plata valorizando su trabajo".

Minería

"La minería tiene que ser responsable para con el medioambiente. Se tienen que respetar todas las declaraciones de impacto ambiental. El sanjuanino de los sectores más vulnerables saben que es la minería la que paga los mejores sueldos".