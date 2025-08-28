Del 1 al 3 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición de Electro Fans 2025, un evento comercial destacado que reúne a siete de las cadenas más importantes del sector: Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City. Durante estos tres días, los consumidores podrán aprovechar descuentos de hasta un 45% y la posibilidad de financiar sus compras en hasta 12 cuotas sin interés en una amplia variedad de productos.

Las promociones abarcan categorías como televisores, celulares, gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, artículos de cuidado personal, productos para lavado, bazar, herramientas y artículos para bebés, entre otros. Las ofertas estarán disponibles tanto en sucursales físicas como en plataformas online, con envíos a todo el país, facilitando así el acceso a quienes no se encuentran cerca de las tiendas.

Desde la organización del evento destacaron que el principal propósito de Electro Fans es acercar productos tecnológicos y electrodomésticos con precios más accesibles a los consumidores. Además, remarcaron la importancia de la financiación en cuotas para aliviar el impacto económico familiar. “Electro Fans es un evento que ya se convirtió en una cita clave dentro del calendario comercial argentino. Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada”, indicaron los organizadores.

Este evento representa una oportunidad para que los consumidores anticipen sus compras, renueven sus productos para el hogar o adquieran las últimas tendencias tecnológicas con planes de pago pensados para facilitar el acceso en todo el territorio nacional. La demanda durante los últimos meses superó las expectativas, y la opción de financiar sin intereses fue fundamental para impulsar las ventas.

Se espera que esta edición alcance cifras récord, consolidando a Electro Fans como una de las campañas más exitosas del sector. Los organizadores resaltaron que la digitalización del comercio y la diversificación de los canales de venta son factores clave para obtener resultados positivos.

Paralelamente, ya está disponible otra alternativa para comprar electrodomésticos a precios reducidos mediante ventas vía courier desde Tierra del Fuego. Mirgor fue la empresa pionera en lanzar un portal web exclusivo para esta modalidad, donde los usuarios pueden adquirir directamente celulares, televisores y monitores de marcas como Samsung y Qüint, sin intermediarios ni trámites complejos.

Asimismo, Newsan habilitó en su plataforma una sección denominada “Venta courier Tierra del Fuego”, que ofrece seis productos: tres modelos de aires acondicionados, un teléfono celular y dos televisores de marcas como Sansei, Noblex y Whirlpool, con descuentos aplicados. A diferencia de Mirgor, estas ventas se realizan en pesos.

Otras compañías, como BGH y otros fabricantes de la isla, planean sumarse a esta modalidad de venta directa próximamente. Además, los principales comercios minoristas incorporarán estos productos en sus sitios web, gestionando las ventas por cuenta y orden para evitar sobrecarga en la demanda.

Las compras bajo este régimen están exentas del pago de IVA y otros impuestos internos que usualmente afectan a los productos electrónicos importados o comercializados en el país. Esta ventaja se refleja en el precio final, que puede ser entre un 20% y 30% menor al del mercado convencional.