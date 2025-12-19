Emilia Attias contra Julia Calvo: quién fue eliminada de MasterChef

La competencia en MasterChef Celebrity alcanzó un nivel de excelencia tal que el jurado se vio obligado a decidir una eliminación basándose únicamente en errores mínimos. Durante la gala temática de las olimpiadas, los concursantes debieron improvisar un juego de Pato para obtener beneficios antes de enfrentarse a la cocción de dicha ave con una salsa obligatoria.

Ante la calidad de las entregas, Germán Martitegui se sinceró con los tres participantes con menor puntaje, Emilia Attias, Andy Chango y Julia Calvo, asegurándoles que "en otro momento, ustedes también estarían entre los mejores".

La resolución final dejó a las dos actrices frente a frente tras la salvación de Chango. Al confirmarse que Julia Calvo debía abandonar el certamen, Emilia Attias no pudo ocultar su pesar y expresó que "me duele muchísimo que se vaya y ser yo la que estaba al lado".

El jurado también mostró su afecto; Damián Betular la describió como una "buena compañera, siempre con una sonrisa" a quien "le ponías un montón de ganas", concluyendo que "haberte conocido es un placer". Como reconocimiento final a su evolución técnica, Martitegui le aseguró que "te fuiste con tu mejor plato".