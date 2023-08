El Gobierno nacional confirmó el ingreso de la Argentina en los Brics, el grupo económico, político y social encabezado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto ha causado la atención de todo el sector económico argentino y por eso DIARIO HUARPE consultó a empresarios para saber si el acuerdo beneficiará a San Juan. La mayoría consideró que tiene más peso la arista geopolítica del bloque que la comercial y no generaría efectos importantes en el mercado.

Desde la Cámara Olivícola no tienen una mirada positiva sobre los Brics y expresaron que no causará un impacto positivo. “Es un acuerdo geopolítico más que otra cosa, no creo que tenga mucho impacto. No veo nada comercial, es un bloque geopolítico para hacer frente al G7 y comercialmente puede jugar en contra”, expresó Gonzalo Lenzano, presidente de la entidad. El empresario informó que actualmente la provincia exporta aceitunas en conservas a Brasil, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, mientras que aceite de oliva a Estados Unidos y la Unión Europea.

Desde el sector minero coinciden con el olivícola y aseguran que los Brics es más un pacto geopolítico que económico. “No veo todavía un impacto de manera directa”, sentenció el vicepresidente de la Cámara Minera, Raúl Cabanay.

Respecto a las posibilidades de la apertura de nuevos mercados o exportaciones, Cabanay destacó que ya están dadas las condiciones para ampliar el comercio porque el mundo demanda cobre y litio y faltan políticas para dar seguridad jurídica y estabilidad. “Absolutamente, es una cuestión más ideológica que algo para resolver los problemas del país”, continuó.

Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros, destacó que será beneficioso para San Juan y todo el aparato productivo, aunque aclaró que es necesario que se establezca como una política a largo plazo para dar previsibilidad, debido a las dificultades que hay para conseguir clientes en el exterior. “Todos estos proyectos o convenios son convenientes para todo el mercado externo, no solamente para China y el más interesante es Brasil”, explicó. De acuerdo al Instituto Nacional de Vitivinicultura, el 25% de las exportaciones vitivinícolas sanjuaninas son enviadas al país carioca, un 2,8% a Sudáfrica y un 2,6% a Rusia. El 4,5% de las exportaciones de vino se comercializan con China, de acuerdo al organismo.

Por último, Antonio Giménez, referente de la Cámara de Comercio Exterior, que no tiene expectativas y también lo considera como un acuerdo más geopolítico que comercial. Indicó que no impactará en las actividades de San Juan