Las inversiones de grandes empresas, nacionales o internacionales, suelen venir acompañadas de mudanzas que no hacen mucho ruido, pero tienen un fuerte impacto. Gerentes y ejecutivos se instalan en la provincia y, empezando por las inmobiliarias, pero siguiendo hasta los comercios de cercanía los esperan ansiosos. Pero este movimiento económico se encontró con un freno en la provincia: a ellos también les cuesta conseguir alquiler.

San Juan se encuentra en una encrucijada, aseguraron desde el sector inmobiliario: la oferta de casas de categoría es chica y el crecimiento de las inversiones mineras está llamando a estos inquilinos. Temen que, si no dan la respuesta adecuada, estos terminarán mudándose a otros lugares, como por ejemplo a Mendoza, donde hay más oferta. Y se tratan de contratos jugosos, que están por encima de los USD 2.000.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, los que tienen estas propiedades prefieren ofrecer los contratos en dólares y esto también impulsa, como lo hizo AirBnb en Buenos Aires, a esta exigencia se traslade a los inquilinos normales. En detalle, cómo funciona este otro mercado, donde no necesariamente se mueven muchos contratos, pero que puede marcar la cancha.

En barrio privado, chalets, piletas y con parquizado, algunos de los requisitos.

Una demanda que empieza a moverse

Tal como lo hizo hace casi 20 años Veladero, el avance los proyectos mineros a nuevas etapas hace que lleguen ejecutivos o técnicos de alto nivel a instalarse en San Juan. Muchos de ellos durante algunos años, por lo que lo hacen con familias. Una primera oleada de la “era del cobre” se dio hace algunos meses con la aprobación de la DIA de Josemaría, pero ahora son Los Azules y también Filo del Sol los que están provocando esta migración.

Por el momento, coincidieron las fuentes consultadas por DIARIO HUARPE, son llegadas a cuenta gotas. Pero el tiempo apremia, dicen, porque creen que este ritmo se acelerará después de las elecciones.

“Hoy tenemos unas 10 viviendas disponibles que cumplen con los requisitos”, contó Leonardo Pérez Tinto, de la inmobiliaria Pérez Olivera. Esto, explicó, hace que cada movimiento mínimo en la demanda ponga en riesgo el equilibrio. Sobre todo porque conseguir ofertas que estén al nivel de lo que buscan estos inquilinos es muy difícil.

Publicidad

Los inquilinos piden que las viviendas estén totalmente equipadas.

Los ejecutivos, gerentes o primeras líneas de las empresas buscan casas lujosas o departamentos grandes y en zonas específicas, en ambos casos amoblados. Si van por la primera opción, optan en general por áreas residenciales o directamente en barrio privado, con piscina y todas las comodidades. Si optan por un departamento, el complejo debe tener SUM, también pileta y más servicios.

Mauricio Turell, de la Cámara de Inmobiliaria, sumó otro requisito: todo en blanco. En este punto entra en juego la ley de alquileres, ya que los oferentes no están dispuestos a firmar contratos con los requisitos de la norma (contrato trianual y actualización a cada un año) y terminan sacando las viviendas de lujo del alquiler “en regla”. O, en todo caso, apuntan a ofrecer en dólares como una estrategia para no verse afectados por la inflación, pero esto no está permitido oficialmente.

“Hoy lo que más se está viendo son ciudadanos chilenos que se vienen a vivir y hacen alquileres temporales en dólares, que son por periodos de hasta tres meses”, explicó Turell. Pero en este caso el locatario tiene que estar dispuesto a hacer el contrato oficial y facturar, porque es lo que exigen las empresas, que suelen pagar las viviendas de sus ejecutivos.

Son pocas las casas que cumplen con los requisitos que piden los ejecutivos.

“Como son pocos los inmuebles y buscan vivir lo mejor posible, aceptan la condición”, coincidió el propietario de Pérez Olivares. Pero esto no quiere decir que no haya riesgo de que se vayan de San Juan en caso de no dar con lo que quieren. Es que es un sector exigente y, por ejemplo, también tienen en cuenta la cantidad de escuelas bilingües que hay cerca.

Este impulso de los empresarios y gerentes extranjeros, que según dijo Pérez Tinto son los únicos que están pagando en dólares, tiene un correlato también para los inquilinos sanjuaninos. Es similar a lo que sucedió en otros centros urbanos, como Buenos Aires o Córdoba, que aparecieron posibles clientes para alquilar en otra moneda impulsó aún más que se perdieran opciones en pesos argentinos.

El empresario inmobiliario explicó que fue el turismo el que empujó la oferta de alquileres en dólares en los grandes centros urbanos, con plataformas con Airbnb. En San Juan no se ve generalizado ese impacto, pero ya se nota en páginas sanjuaninas que hay más ofertas en moneda extranjera.

Los dos empresarios sanjuaninos coincidieron en que la modificación de la ley de alquileres y una mayor claridad sobre el tema es urgente, porque todo empuja a un nivel mayor de incertidumbre. “Como en todo, el sector minero busca que haya previsibilidad”, explicó Turell, quien dijo que al contrario de cuando empezó la minería en la provincia hoy el riesgo de que se asiente afuera de San Juan es más claro. “Ya saben qué hay y qué no, siempre fue un mercado chico y existe el riesgo de que lo veamos pasar”, anticipó.

“Nosotros hemos perdido un montón de inmuebles porque el propietario no lo quiere alquilar en las condiciones actuales y te pide que sea con actualización cuatrimestral o en dólares”, aseguró Pérez Tinto. Cuando esto sucede, entre la informalidad y nada, los inquilinos normales están atados a las condiciones, mientras que negocios como el de alquilarle a gerentes mineros pueden perderse de forma definitiva.