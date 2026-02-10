En el Mes de la Mujer, San Juan se prepara para recibir a cientos de sanjuaninas en una jornada pensada para compartir trayectorias, proyectos y desafíos vinculados al liderazgo femenino. El próximo 14 de marzo, la provincia volverá a ser sede de la 9ª Caminata de Mentoreo, una iniciativa totalmente gratuita cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de febrero.

La actividad se desarrollará a partir de las 8:00 horas en el Andén de la Estación San Martín. Según explicó Belén Trincado, abogada e integrante del Departamento de Mujer de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), en diálogo con el programa San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1, el lema de esta edición será “Propósitos en movimiento”, una consigna que invita a transformar ideas y deseos personales en acciones colectivas. “Cuando las personas se conectan desde un propósito común, el impacto se multiplica”, destacó.

Publicidad

La Caminata de Mentoreo forma parte de una iniciativa internacional que se desarrollará de manera simultánea en más de 40 ciudades de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y en más de 140 ciudades a nivel mundial. En San Juan, el objetivo es convocar a unas 300 mujeres. “Este año apuntamos a llegar a 300 participantes: 100 mentoras y 200 aprendices”, precisó Trincado.

La dinámica de la actividad se organiza en círculos conformados por una mentora o mentor, que es rol que puede ser ocupado tanto por hombres como por mujeres. y dos aprendices, que son exclusivamente mujeres. “Es una jornada en la que mentoras y mentores con experiencia en roles de liderazgo acompañan a mujeres profesionales, empresarias o emprendedoras que están dando sus primeros pasos”, explicó.

Publicidad

La referente también destacó el carácter inclusivo de la propuesta. “La caminata es simbólica. Podemos caminar, pero también estar sentadas tomando mate y compartiendo. Una persona con problemas de movilidad también puede participar”, aclaró.

Una vez que se inscriben, explicó que existe un trabajo previo de vinculación entre mentoras y aprendices. “No es que uno llega y le toca quien le toca. Hay un equipo que hace un ‘match’ entre perfiles para que la charla sea lo más enriquecedora posible”, señaló, y agregó que este año se busca incluso poner en contacto a las participantes antes del evento.

Publicidad

Caminata con tinte solidario

La Caminata de Mentoreo también tendrá un fin solidario. “Vamos a pedir a quienes puedan que lleven pañales o ropita para bebés o embarazadas que serán destinados a la maternidad del Hospital Rawson”, expresó.

Inscripción

Respecto a la inscripción, Trincado remarcó que San Juan es la única provincia donde la actividad no tiene costo. “En otros lugares se paga. Nosotros apostamos a que la gratuidad nunca sea un filtro. Lo único que pedimos es compromiso”, sostuvo. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 23 de febrero y se realizan mediante un formulario online, haciendo click aquí.

Además, toda la información sobre la actividad se encuentra disponible en la cuenta de Instagram @caminata.sanjuan, donde también se difunden los encuentros virtuales preparatorios para mentoras y aprendices.