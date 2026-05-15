Al publicarse los datos del Indice de Precios al Consumidor del mes de abril, en un 2,6% de promedio que registró el INDEC, expone que la inflación acumulada de este año es de un 12,3% y el interanual (2025/2026) es de un 32,4%. La división con mayor alza mensual fue en el rubro Transporte, con 4,4% de aumento, escoltada por Educación, con 4,2 % de incremento.

Desde las tensiones cambiarias que arrancaron en mayo de 2025, cuando la inflación fue del 1,5%, el Gobierno no pudo frenar la escalada de la inflación. Si bien los datos de abril indican una desaceleración de los aumentos de precios, esto se debe a un ajuste en la actividad económica, caída del consumo y congelamiento de salarios.

Además de la inflación, el INDEC dio a conocer los datos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) del cuarto mes del año, que indican el umbral mínimo de la indigencia y la pobreza respectivamente. Según el organismo una familia de cuatro personas necesitó $1.469.768 para no ser pobre en abril de 2026: 2,5% que el mes previo y 32,4% interanual.

Inflación a escala regional

Ahora bien, cabría preguntarse sobre el comportamiento de la inflación en las regiones del país. En el informe correspondiente a abril de 2026 elaborado por el INDEC, la región que registró de manera más consistente las variaciones de precios más elevadas fue el Noreste, liderando tanto en la comparación interanual como en la acumulada del año.

La región del Gran Buenos Aires (GBA) presentó el alza más alta con un 2,8%, seguida por el Noreste con un 2,7%. Pero, Cuyo presentó la inflación mensual más baja del país, registrando una variación del 2,1% en su nivel general. La variación acumulada (respecto a diciembre de 2025) es de 12,2%, situándose ligeramente por debajo del promedio nacional (12,3%).

Mientras que la variación interanual (respecto a abril de 2025) es de 32,6%, igualando al Gran Buenos Aires como la segunda región con mayor incremento en este período. Sin embargo, la división con mayor alza en Cuyo fue Transporte, con un incremento del 5,2%. Le siguieron Comunicación (telefonía e Internet) un 4,5% y Educación un 3,8%. Por el contrario, los menores incrementos se dieron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%) y Recreación y cultura (0,8%).

¿Y San Juan?

Respecto a San Juan, las fuentes indican que esta ciudad es una de las cabeceras de provincia donde se realiza el relevamiento de precios para la construcción del índice. Sin embargo, el informe no proporciona datos de inflación específicos o aislados para la provincia en sí, ya que los resultados se publican de forma agregada para la región de Cuyo en su totalidad. Por lo tanto, el desempeño inflacionario de San Juan está reflejado dentro del promedio regional del 2,1% mensual mencionado anteriormente.

Transporte

El aumento en la división de Transporte en la región de Cuyo, que fue del 5,2% en abril de 2026, estuvo impulsado principalmente por los costos operativos de los vehículos particulares. Dentro de esta división, los rubros específicos que marcaron la tendencia alcista son equipos de transporte personal. Este grupo registró un incremento del 9,7%, siendo el componente de mayor peso en la suba de la división. Combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, es en este rubro específico, el que más subió, con un aumento del 11,6% en el mes. En cuanto al transporte público, se registró un aumento del 2,6%, contribuyendo también al alza general de la división, aunque en menor medida que los gastos de vehículos particulares. La adquisición de vehículos tuvo una incidencia mínima en comparación con los otros rubros, con una variación de apenas el 0,5%. El fuerte incremento en los combustibles fue el factor determinante para que el transporte fuera la categoría con mayor alza en abril.

Comunicación

Fue la segunda división con mayor incremento mensual, alcanzando un 4,5%. Este aumento estuvo impulsado principalmente por los Servicios de telefonía e Internet, que subieron un 4,2%.

Prendas de vestir y calzado

Tuvo un incremento general del 3,1% Dentro de este rubro, se destacaron las Prendas de vestir y materiales con un aumento más fuerte del 3,9%, mientras que el calzado subió un 1,4%

Vivienda

Los servicios relacionados con la vivienda también mostraron movimientos, con los Alquileres de la vivienda y gastos conexos subiendo un 3,3%

Alimentos

En contraste, el promedio de la división de alimentos en se mantuvo bajo debido a que dos rubros de gran peso en la canasta registraron caídas en sus precios: las frutas, que bajaron un 4,3%, y las carnes y derivados, que descendieron un 1,2% durante abril.

En conclusión

Si se hace la comparación interanual (abril 2025 con abril 2026) Cuyo se posicionó como la segunda región con mayor incremento de precios del país (compartiendo este puesto con el GBA), registrando ambas un 32,6%. En este período, solo fueron superadas por la región del Noreste, que alcanzó un 33,5%.

En la variación mensual (abril 2026): por el contrario, Cuyo fue la región que registró la inflación más baja de toda la Argentina, con un 2,1%, situándose bastante por debajo del promedio nacional del 2,6%.

En la variación acumulada (enero - abril 2026): Cuyo registró un 12,2%, lo que la sitúa cerca del promedio nacional (12,3%) y por detrás de las regiones del Noreste (14,6%) y el Noroeste (13,5%).

Resumiendo, aunque en el último mes analizado fue la región con menos aumentos, el peso de los incrementos acumulados en los meses anteriores la mantiene, junto al Gran Buenos Aires, como la segunda zona con mayor inflación acumulada en los últimos 12 meses.



