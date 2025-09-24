En medio de un pedido de informes presentado por la oposición, el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, defendió el avance de las obras del nuevo parque departamental y puso en valor la magnitud del proyecto. El jefe comunal aseguró que los trabajos se desarrollan de manera planificada, con el objetivo de transformar el espacio en un referente cultural, social, educativo y deportivo para toda la provincia. “Siempre digo que Santa Lucía avanza a paso firme y no da salto al vacío. La idea del parque es ir construyendo el mejor parque que tenga sin lugar a la duda San Juan y Cuyo”, sostuvo Orrego.

El intendente explicó que ya se completaron los trabajos de soterramiento para los servicios de agua, luz y gas, y se construyeron los tres núcleos de baños, cada uno con capacidad para veinte personas. En paralelo, se está implementando el sistema de riego, que combinará aspersión y goteo de acuerdo con las características de cada sector. “Hoy día hemos podido terminar todos los soterrados, ya se han podido construir los tres núcleos húmedos y estamos trabajando ya todo lo que es la parte del riego también”, detalló.

El jefe comunal resaltó además que el proyecto incorpora innovaciones en materia de seguridad y salud. “Le vamos sumando al proyecto cosas de innovación, por ejemplo, cámaras de seguridad, botones antipánicos, botones de emergencia en cuestión de salud, cámaras con detector facial. O sea, estamos haciendo un parque que sea uno de los parques más modernos que tenga la Argentina”, aseguró.

Orrego reconoció que durante el desarrollo de las obras surgieron dificultades, como en el caso de la construcción de la red cloacal, cuando encontraron una pared más ancha de lo previsto. Sin embargo, señaló que esos inconvenientes no detuvieron el ritmo de trabajo. “Lo digo orgullosamente, pero también lo digo muy responsablemente, porque la verdad es que nos ha costado mucho. El proyecto nos ha llevado mucho tiempo. Lo hemos podido plasmar, diseñar en maqueta, en planos. Ahora lo estamos ejecutando”, afirmó.

Finalmente, destacó que el parque se construye al mismo tiempo que el municipio continúa con otras tareas, como urbanizaciones, pavimentación y obras en plazas y uniones vecinales. “Santa Lucía nunca para, sigue avanzando. Estamos con materia de pavimentación, construyendo uniones vecinales, plazas. La demanda diaria la estamos supliendo y también queremos hacer el parque”, dijo Orrego. Y concluyó: “Nos va a ir llevando un tiempito, pero a paso firme, entendiendo y comprendiendo qué es lo que queremos para ese parque, que sea un polo cultural, un polo educativo, un polo social y deportivo, y por qué no, también un espacio turístico para todos los sanjuaninos”.