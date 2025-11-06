Endogamia y peleas: Dolores Fonzi contó todo sobre el elenco de Verano del 98

Dolores Fonzi recordó su paso por Verano del '98 y no dudó en revelar detalles inéditos sobre el detrás de escena de la tira de Cris Morena que marcó a una generación, asegurando que el elenco era "un bardo mal" debido a la intensa "endogamia" que se vivía en el set.

La actriz, que compartió elenco con figuras como Marcela Kloosterboer, Nancy Dupláa y Fernán Mirás, fue entrevistada en el programa Otro día perdido de Mario Pergolini. Al ser consultada sobre si eran todos amigos, Fonzi fue tajante en su respuesta, diferenciando a los grupos: "Estaban los pequeños y estábamos los grandes. Éramos un bardo mal. Todo, todo. Era una endogamia loca. Yo tenía 19 años", confesó con sinceridad.

La protagonista de La Patota también rememoró la magnitud de la superproducción que significaba el universo Cris Morena. "Costa Esmeralda era una ciudad. El mundo de Cris Morena era impresionante. Era una ciudad montada para la serie. Fue increíble”, sostuvo, evocando la nostalgia al escuchar la canción de la novela.

Incluso, Fonzi compartió una divertida anécdota que demuestra el realismo y la inmersión que generaba el set en los espectadores y transeúntes de la zona de Martínez. "Las lanchas paraban en el kiosco a comprar cigarrillos pensando que era real”, reveló la actriz sobre la ambientación que lograron para simular la vida en la costa.

Para finalizar, Fonzi recordó el motivo de su salida de la popular serie después de tres años al aire, un hecho que la llevó a cambiar de rumbo profesional. "Me fui de Verano después de tres años para hacer Plata quemada", concluyó, en referencia al filme de Marcelo Piñeyro de 2000 que la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación.