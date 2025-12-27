Una bebé de un año debió ser hospitalizada de urgencia en el Hospital Pediátrico Avelino Lutz, en la provincia de Chaco, luego de haber ingestado cocaína de manera accidental dentro de un domicilio de Resistencia, informaron fuentes policiales y de emergencias.

El hecho se registró cuando personas adultas que se encontraban en la vivienda no se dieron cuenta de que la niña tuvo acceso a la sustancia, lo que derivó en síntomas de intoxicación que encendieron rápidamente las alarmas y motivaron el traslado inmediato a un centro médico.

Publicidad

Al arribar al hospital, los profesionales de la salud constataron signos de intoxicación por cocaína, por lo que la bebé fue internada y estabilizada bajo observación médica. El equipo tratante trabaja para monitorear su evolución y atender cualquier complicación derivada de la exposición a la droga.

Las autoridades policiales y judiciales de la zona abrieron una investigación para determinar el origen de la cocaína y cómo llegó a estar al alcance de la menor, en una causa que podría derivar en responsabilidades penales por posible incumplimiento de deberes de cuidado.

Publicidad

Vecinos y familiares expresaron su conmoción por lo ocurrido, al tiempo que las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de mantener sustancias peligrosas fuera del alcance de los niños y recordaron que hechos de este tipo pueden tener consecuencias graves o incluso fatales si no se actúa con rapidez.

La investigación sigue su curso mientras los médicos continúan evaluando el estado de la bebé y trabajan para garantizar su recuperación con el apoyo de los servicios de salud de la provincia chaqueña.