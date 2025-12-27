El Ministerio de Gobierno informó los pasos necesarios para que perros y gatos puedan ingresar a Chile de manera segura, mediante la obtención del Certificado Veterinario Internacional (CVI), trámite que se realiza a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El CVI permite ingresar y retornar a Argentina con la mascota, incluso en más de una ocasión, por un plazo de 60 días desde su emisión, siempre que se mantenga la vacunación antirrábica vigente y el animal se encuentre en buen estado de salud.

Publicidad

Entre los requisitos principales se encuentran: contar con vacuna antirrábica aplicada al menos 21 días antes del ingreso, desparasitación interna y externa realizada entre 5 y 30 días previos al viaje, y certificado de salud emitido dentro de los 10 días anteriores al traslado.

El trámite se inicia con la visita a un veterinario matriculado y la presentación de toda la documentación en SENASA, de manera presencial o vía online. No es necesario que el propietario del animal se presente personalmente.

Publicidad

Los documentos requeridos incluyen el certificado de salud original, certificado de vacunación antirrábica, constancia de desparasitación y fotocopia del DNI o pasaporte del propietario o responsable que viaje con el animal.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile solicita además información sobre la vía de transporte, si la mascota viaja sola o acompañada, y la dirección en Chile donde residirá el animal.

Publicidad

Para animales menores de 90 días, la vacunación antirrábica debe aplicarse al menos 21 días antes del ingreso, mientras que los animales adultos pueden viajar sin esperar los 21 días si acreditan vacunación previa y refuerzo vigente.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron la importancia de revisar toda la documentación con anticipación para garantizar un traslado seguro y sin inconvenientes de las mascotas.