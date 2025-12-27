Dejando de lado el clásico pan dulce navideño, esta propuesta de budín inglés fácil y rápido permite preparar un postre tradicional con toque casero en menos de 1 hora, perfecto para quienes buscan una alternativa rápida y deliciosa.

La receta combina ingredientes como harina, azúcar, manteca, huevos, leche y frutas secas o abrillantadas para lograr una masa húmeda y sabrosa. El truco para acelerar la preparación es utilizar técnicas de mezcla simples y un horneado breve, que asegure un interior suave sin comprometer textura ni sabor.

Además, se pueden incorporar nueces, pasas o chocolate según el gusto personal, y perfumar la mezcla con esencia de vainilla o ralladura de cítricos para realzar los aromas típicos de los budines.

Una vez lista la mezcla, el horneado corto y a temperatura moderada permite que el budín se cocine parejo, resultando en una superficie dorada y un interior jugoso en menos tiempo que los budines tradicionales.

Este tipo de budín inglés es ideal para servir tibio con helado, crema batida o una salsa de caramelo, lo que lo convierte en una opción atractiva para las sobremesas navideñas o de fin de año sin pasar horas en la cocina.