Receta de budín inglés sin horno listo en menos de una hora

Si querés una entrada dulce alternativa al pan dulce tradicional, esta receta de budín inglés sin horno se prepara en menos de una hora y es ideal para cerrar las fiestas con un postre sencillo, sabroso y casero.

POR REDACCIÓN

Hace 11 horas
Esta preparación se puede hacer en menos de una hora. (Ilustración)

Dejando de lado el clásico pan dulce navideño, esta propuesta de budín inglés fácil y rápido permite preparar un postre tradicional con toque casero en menos de 1 hora, perfecto para quienes buscan una alternativa rápida y deliciosa.

La receta combina ingredientes como harina, azúcar, manteca, huevos, leche y frutas secas o abrillantadas para lograr una masa húmeda y sabrosa. El truco para acelerar la preparación es utilizar técnicas de mezcla simples y un horneado breve, que asegure un interior suave sin comprometer textura ni sabor.

Además, se pueden incorporar nueces, pasas o chocolate según el gusto personal, y perfumar la mezcla con esencia de vainilla o ralladura de cítricos para realzar los aromas típicos de los budines.

Una vez lista la mezcla, el horneado corto y a temperatura moderada permite que el budín se cocine parejo, resultando en una superficie dorada y un interior jugoso en menos tiempo que los budines tradicionales.

Este tipo de budín inglés es ideal para servir tibio con helado, crema batida o una salsa de caramelo, lo que lo convierte en una opción atractiva para las sobremesas navideñas o de fin de año sin pasar horas en la cocina.

 

