En la actualidad, muchas entrevistas de trabajo se realizan desde casa gracias a plataformas como Skype o Google Hangouts, una tendencia que adoptan cada vez más grandes empresas. El asesor laboral alemán Gerhard Winkler señala que "son precisamente las grandes empresas las que hoy están aprovechando cada vez más esta posibilidad".

Para causar una buena impresión en estas entrevistas virtuales, Winkler recomienda informarse previamente sobre el formato y la tecnología que usará la empresa. Consultar si se emplea una aplicación estándar como Skype o un software propio puede ayudar a prepararse mejor para la dinámica.

El especialista también aconseja crear un perfil profesional serio, con nombre completo y una fotografía actualizada. En cuanto al texto del perfil, recomienda actuar con prudencia: "No sea demasiado explícito en cuanto a los motivos que tiene para cambiar de trabajo. Para sus colegas y el actual empresario, esa información podría ser chocante".

Durante la entrevista, la conversación suele ser directa. Winkler enfatiza que los candidatos deben expresar sin rodeos sus cualidades y fortalezas para captar la atención del reclutador.

Respecto a la vestimenta, la asesora laboral Sigrid Frank aclara que "a nivel online rige el mismo código de vestimenta que para cualquier entrevista de trabajo", por lo que es fundamental cuidar la imagen profesional incluso en la pantalla.

Además, Frank advierte sobre la importancia de evitar distracciones. Recomienda mantener un fondo neutro y ordenado, ya que las videocámaras pueden revelar detalles que distraigan o incomoden al entrevistador.

La iluminación también es crucial: una luz cálida colocada frente al rostro debe proporcionar una iluminación uniforme, evitando sombras o reflejos molestos.

La posición de la cámara debe estar alineada a la altura de los ojos para transmitir confianza y mantener una postura erguida. Según Martina Lenz, experta en media coaching, "solo así el interlocutor tiene la impresión de que quien busca empleo le está mirando directamente".

Lenz sugiere practicar frente a la cámara con amigos para controlar el ritmo de habla, el volumen y la imagen personal, ayudando a reducir el estrés durante la entrevista real.

Como complemento, el Feng Shui recomienda elegir colores para la vestimenta que potencien la energía positiva durante la entrevista: el rojo aporta calidez y vitalidad en dosis pequeñas, el verde simboliza crecimiento e ideas nuevas, el blanco proyecta limpieza y cuidado, mientras que el negro es ideal para tareas que requieren concentración pero no se aconseja para entrevistas laborales.