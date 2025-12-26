Salud y Bienestar > Salud digestiva
Siete errores comunes en la alimentación que perjudican el microbioma intestinal
POR REDACCIÓN
El microbioma intestinal, compuesto por millones de microorganismos que regulan funciones vitales como la digestión, la energía, el ánimo y la inmunidad, es un ecosistema tan esencial como cualquier órgano del cuerpo. Sin embargo, su equilibrio puede verse afectado por hábitos alimentarios cotidianos que alteran la diversidad y salud de estas bacterias, provocando desde fatiga y problemas digestivos hasta enfermedades más graves.
Expertos en nutrición de Harvard Health Publishing, junto con la médica y dietista Amy Burkhart y la especialista en nutrición vegetal Desiree Nielsen, explican que el microbioma puede contener hasta 100 billones de microbios con un peso superior a un kilo, y que mantener un balance adecuado entre bacterias beneficiosas y patógenos es fundamental para la salud.
Entre los principales errores que afectan el microbioma intestinal se encuentran:
- Falta de variedad en la dieta: Consumir siempre los mismos alimentos limita la diversidad bacteriana. Como señala Burkhart, “diferentes bacterias en el microbioma responden a distintos alimentos”. Incorporar una amplia gama de frutas, verduras, granos y legumbres favorece la riqueza y resistencia del ecosistema intestinal.
- Consumo frecuente de alimentos procesados y aditivos: Los ultraprocesados, como galletitas, comida rápida y bebidas industriales, contienen aditivos como carboximetilcelulosa y polisorbato-80 que dañan la microbiota y fomentan la inflamación. Las bebidas azucaradas también disminuyen la diversidad microbiana y debilitan la barrera digestiva. Reemplazarlas por agua o bebidas naturales sin azúcar es clave.
- Baja ingesta de fibra: La fibra es esencial para las bacterias saludables. Nielsen y Harvard Health recomiendan consumir entre 30 y 50 gramos diarios provenientes de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. La falta de fibra favorece bacterias dañinas y deteriora la barrera intestinal, aumentando el riesgo de enfermedades.
- Evitar alimentos que causan molestias iniciales: Muchas personas eliminan legumbres y ciertos vegetales por gases o hinchazón, pero estos síntomas suelen reflejar una adaptación insuficiente a la fibra, no una intolerancia. Introducir estos alimentos de forma gradual permite que el microbioma se adapte y aproveche sus beneficios.
- Reemplazar alimentos integrales por bebidas prebióticas: Aunque estos refrescos aportan algo de fibra, no igualan los beneficios de los alimentos naturales, que también contienen antioxidantes y micronutrientes. La recomendación es priorizar siempre alimentos frescos y consumir bebidas funcionales ocasionalmente.
- Uso indiscriminado de probióticos: Nielsen advierte que los suplementos probióticos no son una solución mágica y su consumo sin orientación puede alterar el equilibrio bacteriano y causar molestias. Es fundamental consultar con profesionales antes de su uso.
- Confiar en probióticos como sustitutos de una buena dieta: Los especialistas coinciden en que, aunque útiles en ciertos momentos, los probióticos no reemplazan los efectos sostenidos de una alimentación saludable, variada y rica en fibra.
Cuidar el microbioma intestinal es accesible si se apuesta por la variedad en la dieta, la elección de alimentos integrales y de origen vegetal, la reducción de ultraprocesados y bebidas azucaradas, la incorporación progresiva de fibra y la moderación en el uso de suplementos probióticos.
