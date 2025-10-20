Policiales > Alarmante
Escuela Provincia de Santa Fe y el tercer robo en 2025: sustrajeron luminarias nuevas
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
La Escuela Provincia de Santa Fe de San Juan ha sido víctima de una alarmante seguidilla de ataques, al registrarse un tercer robo en sus instalaciones durante el año 2025. El último episodio ocurrió recientemente, alarmando a directivos, docentes y padres.
El robo más reciente volvió a centrarse en los artefactos de iluminación. Los delincuentes sustrajeron cinco yodos nuevos, afectando directamente las condiciones de iluminación en las que funciona el establecimiento educativo.
Este nuevo ataque se suma a una serie de incidentes que la institución viene sufriendo:
- Primer Episodio: Los ladrones se habían llevado luminarias y ventiladores de pared.
- Segundo Episodio: Los delincuentes sustrajeron nuevamente luces, además de material pedagógico perteneciente a los docentes. En este segundo hecho, los atacantes también causaron importantes destrozos, dañando los baños al romper puertas y marcos que posteriormente debieron ser reparados.
Más Leídas
Más Leídas