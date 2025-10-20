La Escuela Provincia de Santa Fe de San Juan ha sido víctima de una alarmante seguidilla de ataques, al registrarse un tercer robo en sus instalaciones durante el año 2025. El último episodio ocurrió recientemente, alarmando a directivos, docentes y padres.

El robo más reciente volvió a centrarse en los artefactos de iluminación. Los delincuentes sustrajeron cinco yodos nuevos, afectando directamente las condiciones de iluminación en las que funciona el establecimiento educativo.

Este nuevo ataque se suma a una serie de incidentes que la institución viene sufriendo: