El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tendrá su gran definición este miércoles 17 de diciembre, cuando Unión y Desamparados se enfrenten en la final que promete emoción y espectáculo. El encuentro se jugará en el estadio Bicentenario a partir de las 21:30, y los aficionados ya pueden asegurarse un lugar mediante la venta anticipada de entradas.

Las entradas anticipadas estarán disponibles hasta el miércoles al mediodía a través del sitio oficial de la Liga Sanjuanina: https://ligasanjuanina.com.ar. Los valores son de $10.000 para popular y $18.000 para platea. El día del partido, las entradas podrán adquirirse en las boleterías del estadio, con precios de $15.000 la popular y $25.000 la platea.

La organización también informó la ubicación del público: los hinchas de Unión estarán en la Popular Sur y la Platea Baja Sur, mientras que los seguidores de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Baja Norte.

Se espera un estadio colmado para presenciar la definición del Clausura, donde ambos equipos buscarán quedarse con el título y desatar la pasión de sus hinchadas en una jornada histórica para el fútbol sanjuanino.