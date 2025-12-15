La forma en que iniciamos la mañana puede marcar el rumbo de toda la jornada. Estudios psicológicos señalan que adoptar pequeñas prácticas al despertar contribuye a controlar el estrés, potenciar la concentración y fortalecer la estabilidad emocional.

La American Psychological Association (APA) explica que las primeras horas del día representan una “ventana biológica” en la que el cuerpo responde favorablemente a estímulos que regulan los ritmos internos. Combinar luz natural, movimiento suave y organización mental genera un efecto protector frente a la ansiedad y el agotamiento emocional, problemas cada vez más comunes en contextos exigentes.

Publicidad

La exposición a la luz natural en los minutos iniciales del día sincroniza el reloj biológico y mejora el estado de vigilia. La APA destaca que esta luz matutina ayuda a estabilizar el estado de ánimo al activar la producción de serotonina, el neurotransmisor asociado al bienestar.

No es necesario salir a hacer ejercicio: abrir las cortinas, ubicarse junto a una ventana o pasar unos minutos en el balcón basta para que estos beneficios se mantengan durante el día.

Publicidad

El movimiento temprano no requiere rutinas intensas ni prolongadas. Estiramientos, una caminata corta, movilidad articular o ejercicios de respiración activa son suficientes para activar el cuerpo. Según la APA, estas prácticas mínimas disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la energía disponible para afrontar la jornada.

Entre los beneficios más resaltantes se encuentran una mayor claridad mental, mejor manejo del estrés diario, menor rigidez muscular tras el descanso nocturno y una sensación general de bienestar. La clave está en la constancia, no en la intensidad.

Publicidad

Por último, dedicar entre dos y diez minutos a organizar los pensamientos puede transformar el día. La APA recomienda identificar prioridades, planificar horarios, anotar tareas intransferibles o realizar respiraciones profundas para ordenar la mente.

Este sencillo ritual reduce la carga cognitiva, disminuye la dispersión y genera una sensación concreta de control, ayudando a evitar la ansiedad anticipatoria, esa tensión que aparece incluso antes de comenzar la jornada.