Vuelve Scary Movie 6: filtran el tráiler con el elenco original

Tras más de una década de ausencia, la franquicia Scary Movie regresa con una sexta entrega rodeada de gran expectativa. Un presunto tráiler de la película comenzó a circular en redes sociales tras ser proyectado en salas de cine de Estados Unidos durante el estreno de Scream 7.

Aunque el lanzamiento oficial del avance completo está previsto para el próximo 2 de marzo, el material filtrado ya ha generado conversación sobre la vuelta al estilo irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno en los años 2000.

Publicidad

Esta nueva producción cuenta con el regreso fundamental de los hermanos Wayans como guionistas y productores, lo que sugiere un retorno al humor directo y sin filtros de las primeras cintas.

El elenco clásico también está de vuelta, destacando el reencuentro entre Anna Faris (Cindy) y Regina Hall (Brenda), junto a figuras emblemáticas como Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Dave Sheridan (Doofy), Cheri Oteri y Chris Elliott.

Publicidad

A este grupo se integran nuevas caras: Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan, Sydney Park, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Gregg Wayans, Ruby Snowber y Benny Zielke.

El adelanto filtrado muestra una rápida sucesión de escenas que parodian éxitos recientes del terror contemporáneo, psicológico y tecnológico. Entre los títulos aludidos destacan Scream, Get Out, A Quiet Place, M3GAN, Terrifier 3, Smile, The Substance y Longlegs.

Publicidad

Las imágenes recrean momentos icónicos, incluyendo la aparición de Ghostface y la reportera Gail, manteniendo la sátira física y las bromas sobre clichés de fenómenos paranormales y asesinos enmascarados que definen el ADN de la franquicia.