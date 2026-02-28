La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este sábado la vigencia de la causa por supuestas coimas en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, tras rechazar los planteos de prescripción y cierre de la investigación presentados por las defensas de los imputados.

Los recursos habían sido presentados por exfuncionarios y exdirectivos, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsecretario de Energía Daniel Cameron, así como por representantes de CAMMESA y un exdirectivo arrepentido de Odebrecht, pero fueron rechazados por los jueces de la Cámara.

Publicidad

El expediente, abierto en 2007 con una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, investiga el pago de unos 25 millones de dólares en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarse contratos vinculados a la ampliación de los gasoductos durante la gestión kirchnerista.

La defensa había sostenido que los delitos de cohecho deberían haber prescrito tomando como referencia las fechas en que ocurrieron los pagos entre 2004 y 2006, pero la jueza María Eugenia Capuchetti (cuya decisión fue avalada por la Cámara) rechazó ese argumento al considerar acreditado el desempeño funcional de los imputados y que la normativa no distingue entre jerarquías públicas.

Publicidad

El fallo también ordena recabar información adicional sobre la situación laboral de otro imputado para determinar si se justifica o no la preservación del proceso sin prescripción, luego de un informe parlamentario aportado al expediente.

La causa pasó por varios juzgados, y en 2024 hubo un intento de sobreseimiento que fue revertido por la Unidad de Información Financiera, que apeló y logró que el caso regresara a la órbita judicial.

Publicidad

El avance de este capítulo del escándalo Lava Jato en Argentina mantiene en curso una causa que podría elevarse a juicio oral para determinar responsabilidades por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en torno a los contratos de obra pública.