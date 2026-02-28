Altas fuentes israelíes aseguraron este sábado que el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, fue eliminado durante la denominada “Operación Rugido de León”, la ofensiva conjunta iniciada por Israel y Estados Unidos contra objetivos estratégicos del régimen iraní. Hasta el momento, las autoridades de Teherán no confirmaron oficialmente la muerte del funcionario.

Según los informes preliminares, Nasirzadeh habría sido alcanzado en el marco de los bombardeos coordinados que comenzaron en las primeras horas del día y que apuntan, según Israel, a desarticular capacidades militares consideradas una “amenaza existencial”.

Nasirzadeh había sido designado ministro de Defensa en 2024 por el líder supremo iraní, Ali Khamenei, tras desempeñarse como jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En la década anterior fue comandante de la Fuerza Aérea de la República Islámica y, previamente, piloto de combate. Durante la Guerra Irán-Irak ocupó distintos roles dentro de la estructura militar.

Publicidad

Este mismo mes, el funcionario había advertido que cualquier intento de atacar a Irán recibiría una “respuesta decisiva e inevitable”, en medio de la creciente tensión con Israel y Estados Unidos.

La supuesta eliminación del ministro se da en el contexto de la ofensiva anunciada públicamente por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien confirmó el inicio de la “Operación Rugido de León” mediante un mensaje grabado. Allí sostuvo que la acción conjunta con Washington busca neutralizar la amenaza del régimen iraní, frenar su desarrollo nuclear y debilitar su apoyo a grupos armados en la región.

Publicidad

“Hace instantes Israel y Estados Unidos pusieron en marcha una operación para neutralizar el peligro que significa el régimen terrorista de Irán”, afirmó Netanyahu, quien además instó al pueblo iraní a liberarse “del yugo de la tiranía” y pidió a la población israelí acatar las directivas del Comando de la Retaguardia ante posibles represalias.

Desde el plano diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, lamentó que la vía de la negociación haya sido “socavada” tras los bombardeos. En un mensaje publicado en la red social X, expresó su consternación por la escalada y pidió a Estados Unidos que no se deje arrastrar “más allá en una guerra que no es suya”.

Publicidad

Al Busaidi había participado apenas días atrás en Ginebra en una ronda de negociaciones entre Washington y Teherán destinadas a evitar una confrontación directa. Con la ofensiva en marcha y sin confirmación oficial desde Irán sobre la muerte de Nasirzadeh, la situación regional permanece en máxima tensión y con riesgo de nuevas represalias.