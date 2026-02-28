El régimen de Irán lanzó este sábado una ofensiva coordinada con misiles contra bases militares de Estados Unidos en cuatro países del Golfo: Bahrain, Qatar, United Arab Emirates y Kuwait, en lo que constituye una de las represalias más amplias contra intereses estadounidenses en la región.

Los ataques incluyeron el lanzamiento de múltiples proyectiles hacia instalaciones utilizadas por las fuerzas armadas de United States, algunas de ellas clave para el despliegue naval y aéreo en Medio Oriente. En Bahréin, uno de los blancos fue la base que alberga a la United States Fifth Fleet, centro estratégico para las operaciones navales en el Golfo Pérsico.

Explosiones fueron reportadas en las cercanías de la capital bareiní, Manama, mientras que en Qatar y Emiratos Árabes Unidos se activaron sistemas de defensa aérea ante la detección de misiles entrantes. Autoridades de la región informaron sobre interceptaciones, aunque no brindaron de inmediato un balance completo de daños o eventuales víctimas.

La ofensiva fue presentada por medios estatales iraníes como una respuesta directa a los recientes bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en territorio iraní. Desde Teherán habían advertido que cualquier agresión sería contestada contra “todas las bases hostiles en la región”.

El alcance simultáneo de los ataques, distribuidos en distintos países del Golfo, evidencia una estrategia orientada a ampliar el teatro de operaciones y elevar el costo político y militar para Washington y sus aliados.

Gobiernos de la región condenaron los lanzamientos y reforzaron las medidas de seguridad en infraestructuras críticas, mientras la comunidad internacional sigue con preocupación la evolución de una escalada que amenaza con desestabilizar por completo Medio Oriente y afectar rutas energéticas clave a nivel global.

La situación permanece en desarrollo y no se descartan nuevas acciones militares en las próximas horas.