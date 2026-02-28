Comerciante sufrió el robo de 60 zapatillas y mercadería

David Mamani, un comerciante de 36 años oriundo de Bolivia, denunció haber sido víctima de un importante robo en su negocio de indumentaria "Ema Modas", ubicado en el departamento de Pocito.

El hecho ocurrió en el local situado sobre la calle Aberastain, antes de la calle 11, donde personas de filiación desconocida violentaron la puerta de ingreso principal para acceder al interior. Según el relato del propietario, tomó conocimiento de lo sucedido el pasado lunes 23 de febrero, cerca de las 9:30, a través de una empleada.

Publicidad

Del interior del comercio se sustrajeron 60 pares de zapatillas, 50 prendas deportivas, 10 gorras y dos mochilas. Además de la mercadería, los delincuentes se llevaron un teléfono celular marca Redmi 14 y el disco duro correspondiente al sistema de cámaras de seguridad.

El comerciante indicó también que, tras realizar averiguaciones por su cuenta, le habrían aportado nombres de presuntos autores y datos sobre el lugar donde estarían comercializando los elementos sustraídos.

Publicidad

La denuncia formal fue radicada este viernes 27 de febrero, alrededor de las 10:05, dando intervención a la UFI Delitos Contra la Propiedad. Ante esto, se dispuso la realización de medidas de rigor que incluyen actas de inspección ocular, croquis del lugar, entrevistas y un relevamiento de cámaras públicas y privadas. Asimismo, la justicia ordenó la elaboración de un informe técnico de los daños con registro fotográfico y la intervención de personal especializado en caso de ser necesario.