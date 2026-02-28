Imágenes satelitales y reportes de prensa internacional indican que un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel alcanzó el “complejo seguro” del líder supremo iraní Ali Jamenei en la capital iraní, provocando daños estructurales importantes en varias instalaciones clave dentro del predio.

Las fotografías y análisis difundidos por medios extranjeros muestran edificios colapsados y columnas de humo sobre el recinto habitualmente protegido y utilizado como residencia y centro de operaciones del líder máximo de Irán, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre el paradero o el estado físico de Jamenei.

Según el informe local, las estructuras afectadas incluyen la residencia principal, oficinas de asesores, unidades de mando de inteligencia y espacios de coordinación estratégica de la seguridad personal del líder supremo, lo que refleja la amplitud del impacto del ataque dentro del complejo.

La ofensiva se enmarca en una operación militar de mayor alcance, en la que Washington y Jerusalén habrían coordinado ataques contra múltiples objetivos estratégicos e infraestructuras iraníes, con la intención declarada de neutralizar capacidades consideradas amenazas por ambas potencias.

Medios internacionales también reportan que, tras los bombardeos, Irán respondió con ataques con misiles y drones contra posiciones vinculadas a fuerzas estadounidenses e israelíes en la región, elevando la tensión en todo Oriente Medio y generando inquietud sobre una posible escalada militar de mayor envergadura.

La falta de detalles oficiales sobre las consecuencias exactas del ataque en Teherán (y sobre la situación personal de Jamenei) ha llevado a que diferentes agencias y gobiernos sigan monitoreando en tiempo real la evolución del conflicto.