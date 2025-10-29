El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informó que los haberes correspondientes al mes de octubre para la Administración Pública Provincial estarán acreditados el viernes 31 de octubre.

Según se detalló, los sueldos incluirán un incremento del 2,1%, aplicado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre.

Desde la cartera económica recordaron que los cajeros automáticos operan las 24 horas y que continúan habilitadas las extracciones con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios identificados con el logo Visa – Extra Cash.