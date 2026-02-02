Tras las intensas lluvias y crecientes registradas en distintos puntos de San Juan, las autoridades provinciales mantienen operativos de control y reparación en las rutas afectadas. Ante esto, el director de Protección Civil, Carlos Heredia, dio a conocer que las rutas 141 y 150 permanecen transitables, pero con máxima precaución. En varios tramos presentan desprendimientos y material de arrastre.

Heredia señaló que la Ruta 141 tuvo intervenciones en las zonas que conecta Bermejo con Marayes, donde hubo cortes de momentáneos de tránsito, lo que impidió la circulación hacia La Rioja y Valle Fértil. Sin embargo, el camino ya se encuentra habilitado y solicitan a los conductores que circulen con cautela.

En paralelo, la Ruta 150, que comunica Ischigualasto con Valle Fértil, también estuvo cortada debido a un desprendimiento en el túnel número 3. El director de Protección Civil detalló que “hubo desmoronamiento del cerro y material de arrastre, lo que impidió el tránsito por ese sector durante la noche”. Aclaró que los equipos de Vialidad Nacional trabajaron de forma continua, instalando campamentos temporales a lo largo de las rutas, lo que permitió intervenir más rápido en distintos tramos afectados.

El funcionario indicó que las lluvias no solo causaron cortes, sino que agravaron el deterioro de la infraestructura vial. “Si bien algunas rutas ya tenían desgaste propio, la cantidad de agua que circuló ha generado daños importantes en banquinas, badenes y material de arrastre sobre la capa asfáltica. Esto hace que incluso los tramos transitables deban recorrerse con máxima precaución”, advirtió.

Heredia también informó que se están realizando tareas de monitoreo y reparación en otros sectores, como el Departamento Caucete, donde se verifican sistemas de defensa ante el creciente del río Bermejo, que amenaza con afectar a poblaciones cercanas. En la zona de Pocito, las crecientes sobre las calles 13 y 15 también han generado inconvenientes, por lo que el personal de Protección Civil continúa monitoreando y brindando asistencia.

Sobre la situación de la población, el director confirmó que hasta el momento no se registran evacuados forzosos, aunque sí hubo autoevacuados, familias que decidieron trasladarse por precaución. “En Bermejo esperábamos que se tuvieran que evacuar algunas familias, pero la mayoría prefirió quedarse en sus hogares. Hubo asistencia del Ministerio de Familia, con presencia del ministro Platero, quienes brindaron apoyo y orientación”, detalló.

En cuanto a la recuperación total del tránsito, Heredia expresó: “Las rutas se dejarán transitables, pero apelamos a la responsabilidad y precaución de los conductores mientras se completan las reparaciones”.

El funcionario destacó la importancia de la coordinación entre distintos organismos y la participación de los equipos de Vialidad Nacional. “El trabajo de estos equipos ha sido fundamental para poder desplegar asistencia rápida y garantizar que los daños no pongan en riesgo a la población. Hemos estado presentes desde el jueves y viernes, verificando la situación en terreno y coordinando todas las tareas de reparación y monitoreo”, concluyó.

La situación de las rutas de San Juan tras el temporal sigue siendo delicada, con algunos tramos todavía intransitables, mientras las autoridades trabajan para restablecer la normalidad, mantener la seguridad de los vecinos y minimizar los impactos de las crecientes y desprendimientos en la provincia.