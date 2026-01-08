Publicidad
Ezeiza: el cierre de pistas generará demoras y reprogramaciones de vuelos

Por trabajos de mantenimiento programado en las pistas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 41 vuelos se verán afectados este viernes 9 de enero, con posibles demoras o derivaciones a Aeroparque.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Este viernes 9 de enero, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) llevará a cabo tareas de mantenimiento preventivo en dos de sus pistas, por lo que se espera que 41 vuelos sean afectados entre las 13:55 y las 17:40. 

Según comunicaron desde la Secretaría de Transporte, dichos trabajos fueron coordinados con las aerolíneas y con el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 para minimizar el impacto operativo, aunque algunos vuelos pueden sufrir demoras o ser reprogramados en función de la evolución de las tareas.

La afectación a los vuelos abarcará tanto salidas como arribos, y las aerolíneas ya fueron notificadas para ajustar sus horarios. En ciertos casos, se evalúa la posible derivación de operaciones hacia el Aeroparque Jorge Newbery (AEP) como alternativa, especialmente para vuelos domésticos o regionales, con el objetivo de evitar cancelaciones totales.

Las autoridades aeroportuarias y las líneas aéreas recomiendan a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos con anticipación (a través de la compañía con la que viajan) y contactar directamente a la aerolínea ante cualquier duda o modificación, para estar al tanto de posibles cambios en los horarios de salida o llegada

Este tipo de mantenimiento preventivo busca garantizar la seguridad operacional de las pistas y el correcto funcionamiento de la terminal internacional en un período de alta demanda por el calendario de verano en el país.

