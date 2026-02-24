Estados Unidos habría reposicionado a Diosdado Cabello como su principal objetivo en materia de criminales más buscados tras la muerte de Nemesio “El Mencho”, el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo en Jalisco, México.

Según reportes de medios internacionales, Washington mantiene una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Cabello, lo que lo convierte en uno de los criminales con mayor recompensa actualmente ofrecida por las autoridades estadounidenses.

Publicidad

La reconfiguración de prioridades llegó después de que “El Mencho”, señalado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como uno de los traficantes de fentanilo más peligrosos, fuera neutralizado en un operativo que contó con apoyo de inteligencia estadounidense.

Diosdado Cabello, considerado histórico dirigente del oficialismo en Venezuela, ha sido señalado por las autoridades norteamericanas por su presunta vinculación con actividades ilícitas y redes de corrupción. La elevada recompensa en su contra refleja la intención de Estados Unidos de intensificar la presión sobre figuras que consideran claves en estructuras de crimen transnacional.

Publicidad

Además de Cabello, otros nombres de alta prioridad para la DEA incluyen capos ligados al narcotráfico transfronterizo, como los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que también lideran parte de la lista de los más buscados tras la muerte de “El Mencho”.

La muerte del líder del CJNG, operación que desató una ola de violencia en México, deja un vacío en el crimen organizado y obliga a las autoridades de Estados Unidos y México a reajustar estrategias de combate al narcotráfico y a los grupos criminales con mayor impacto en el tráfico de drogas hacia Norteamérica.