Tras los festejos de Nochebuena, la provincia de San Juan atraviesa un jueves de Navidad marcado por un ascenso térmico, con una mínima de 22°C y una máxima estimada en 35°C, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 05:40 h. A las 07:00 h de hoy, el termómetro ya alcanzaba los 20°C en la ciudad bajo un cielo algo nublado.

Los datos técnicos complementarios indicaron una humedad del 54%, una presión atmosférica de 946.1 hPa y una visibilidad óptima de 15 kilómetros. Mientras el Servicio de Hidrografía Naval mantiene el monitoreo de las condiciones, se advierte que el protagonismo climático estará dado por la intensa radiación solar prevista para el resto del día.

Para el cierre del año 2025, el pronóstico extendido sugiere que la tendencia de altas temperaturas continuará firme durante los próximos siete días. Ante este panorama de clima veraniego, se recomienda a la población mantener la hidratación y evitar la exposición solar directa en las horas pico de calor.