Mediante un comunicado las Farmacias de San Juan anunciaron en la noche de domingo 3, que a partir de este lunes 4 de diciembre dejarían de recibir Obra Social Provincia. Ante esta situación la Justicia, por pedido de Fiscalía de Estado, tomó intervención para no dejar a miles de beneficiarios sin cobertura y dictó una medida cautelar. Carlos Otto, titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias, dijo que van a apelar la medida y que no se trata de un capricho, sino que no hay fondos.

Otto explicó a DIARIO HUARPE que el pasado viernes se había puesto en contacto con la Obra Social Provincia mediante un comunicado que les hicieron llegar luego de agotar todas las instancias de darle una solución al pedido. “Le avisamos lo que iba a suceder desde el día lunes y hoy nos encontramos con esto”, destacó el profesional.

Ante la medida cautelar dictada, el titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias dijo que apelarán. “Entendemos que hay un desconocimiento muy profundo de lo que está sucediendo, no es una cuestión de no atender, es porque no hay fondos para abastecerse. La única que no entiende esto es la Obra Social Provincia”, especificó.

El reclamo puntual por parte de las farmacias está puesto en la reducción de los plazos de pago que manejan en la actualidad, que son 60 días. El titular de la entidad explicó que al momento de realizar los contratos, la inflación tenía un solo dígito y hoy en día eso cambió y los costos para mantener la atención son diferentes. “Con estos plazos no tenemos fondos. No podemos abastecernos”, comentó, haciendo referencia a que no pueden renovar el stock.

Carlos Otto destaca que con varias obras sociales ya llegaron a un acuerdo, como el caso de PAMI con quien estaban teniendo el mismo problema y cerraron, antes del fin de semana, comenzar a trabajar con un reintegro a los 21 días.