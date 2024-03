Fernando Alonso pone en duda seguir corriendo en Fórmula 1

Fernando Alonso dialogó con la prensa en las últimas horas en Bahréin, junto con Carlos Sainz, Hamilton, Verstappen y algunos pilotos más. El español dejó varias frases interesantes sobre su presente en Aston Martin y lo que opina para esta temporada. Además, analizó su futuro, ya que existen rumores de un posible retiro al final del año en Fórmula 1. Por eso y más, es furor.

"Tendremos que pasar por Australia y Japón. para tener un orden de las prestaciones de los equipos. Pero creo que el coche es un paso adelante, que es el primer objetivo para los test de invierno. Comparado con el año pasado, todo está siendo lo que esperábamos. Quizás nuestro paso entre el año pasado y éste sea bueno o no, lo veremos en las dos primeras carreras. Pero lo que veo en el equipo es un enfoque diferente al 2023", partió diciendo Alonso.

Luego, Fernando añadió: "El año pasado empezamos con una buena base.y fue un shock para nosotros saber lo bueno que era el coche al principio. Y luego no fuimos, digamos, una gran equipo a lo largo del camino, en términos de desarrollar el coche y cosas así. Aprendimos muchas lecciones el año pasado y seguimos en el camino de convertirnos en un aspirante al campeonato en el futuro".

Más palabras de Fernando Alonso

"Creo que fue una temporada importante para nosotros y para Aston Martin. y creo que en este 2024 empezaremos con una buena base, sí, pero con muchas cosas en la recámara para el resto de la temporada. Así que será interesante ver si podemos mantener el ritmo de desarrollo del coche comparado con los grandes, queremos mejorar en ese aspecto. Primero de todo, necesito decidir si quiero seguir pilotando. Esa será la primera cosa que necesito decidir, y creo que será en pocas semanas", argumentó el español.

Para sentenciar, Fernando Alonso dijo: "Me siento muy bien ahora, pero será un calendario muy exigente con 24 carreras. Y en el año 2026 ha un nuevo reglamento, que quizás son una tentación, o quizás no. No lo sé. Pero como dije en el lanzamiento del coche, voy a esperar un par de meses. Empecé con 16 carreras. Luego, en algún momento, llegaron las 18 y luego, cuando llegó Liberty (actual organizador), tuvimos 21 carreras, fue como un mensaje, pues ese era absolutamente el límite. las 20 carreras. Y ahora hemos llegado a las 24".