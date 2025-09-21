El Parque de Mayo se convirtió este domingo 21 de septiembre en el gran escenario de la primavera sanjuanina. En el marco del FestiJoven 2025, miles de personas se reunieron para celebrar el Día del Estudiante y la nueva estación con música, picnic y actividades al aire libre. En un recorrido de DIARIO HUARPE, los sanjuaninos contaron cómo vivieron la jornada mientras compartían mates, juegos y comidas caseras en familia o con amigos.

Pía, una joven que estaba acompañada de su novio, su cuñado, un primo, una amiga y su hermano, llegó para festejar: “Hemos venido a festejar más que nada el Día de la Primavera, pero también el del Estudiante con mi amiga”.

Entre risas, relató que su pareja le regaló flores amarillas: “tiré indirectas por TikTok y acá estoy con mis flores”. El grupo de jóvenes eligieron disfrutar del día y simplemente “pasarla bien” acompañados de mates.

En otra parte del parque estaba Facundo que estaba disfrutando del día con mate amargo junto a su pareja. “Estamos saliendo desde hace cinco años y de novios hace cuatro. Recién llegamos y pensamos quedarnos hasta tarde para disfrutar de la música del escenario”, comentó.

El clima familiar se notó en cada rincón del parque. Osvaldo quien llegó con su esposa, cuñados, primos y amigos. “Lleva tiempo organizarlo porque somos muchos, pero cada uno trajo algo para comer. Estamos desde las 16 y el día se portó hermoso”, contó.

Entre risas y juegos, Belén estaba sentada haciendo picnic donde destacó que “El mate no puede faltar”. “Llegamos a las 17 con mi cuñado, mi cuñada, amigos y sobrinos. Vinimos a pasar el Día del Estudiante y trajimos pelotas para jugar”.

Por su parte, Graciela fue de las primeras en instalarse. “Desde las 12 del mediodía estamos acá. Vinimos una multitud: hermanos, sobrinos, hijos y yernos”. En cuanto al evento del gobierno: “Me llamó la atención la organización, todo muy bien coordinado”, subrayó.

El FestiJoven 2025 reunió a generaciones enteras en una tarde de sol, mates y música. Con entrada libre y una programación pensada para toda la familia, el evento reafirmó al Parque de Mayo como el epicentro de las celebraciones de primavera en San Juan.