El papa León XIV realizó su primer nombramiento relevante en la Curia Romana al designar al arzobispo italiano Filippo Iannone como nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos, un cargo de alta importancia dentro de la Iglesia católica que el propio pontífice había ocupado hasta su elección el 8 de mayo de 2025.

La decisión causó sorpresa entre los funcionarios y expertos vaticanos, ya que el nombre de Iannone no figuraba entre los candidatos previstos. La noticia se difundió mediante el boletín oficial de la Santa Sede al mediodía y generó gran expectativa, pues se esperaba con interés quién asumiría esta responsabilidad tras la vacante dejada por León XIV.

Filippo Iannone, que hasta ahora se desempeñaba como prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos, tomará posesión del nuevo cargo el próximo 15 de octubre. Además, el papa confirmó a monseñor Ilson de Jesus Montanari como secretario del dicasterio para un nuevo mandato de cinco años, y ratificó a monseñor Ivan Kovač como subsecretario por otro quinquenio.

El Dicasterio para los Obispos tiene un papel fundamental dentro de la estructura eclesiástica, pues asiste al Papa en el proceso de selección y nombramiento de obispos en la mayor parte del mundo. Su titular también preside la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), lo que subraya la importancia estratégica de esta posición.

Filippo Iannone, nacido en Nápoles y próximo a cumplir 68 años, pertenece a la orden de los carmelitas, al igual que León XIV, y posee una sólida formación como jurista y canonista. Su carrera incluye roles pastorales y administrativos, entre ellos obispo auxiliar de Nápoles, obispo titular de Sora-Aquino-Pontecorvo y viceregente de la diócesis de Roma.

En noviembre de 2017, el papa Francisco lo nombró secretario adjunto del Pontificio Consejo de Textos Legislativos, y en abril de 2018 lo designó prefecto de ese mismo dicasterio, que se encarga de interpretar las leyes universales de la Iglesia y asegurar que las instrucciones de otros organismos vaticanos cumplan con el derecho canónico.

Iannone también ha desempeñado funciones en varios otros organismos de la Santa Sede, incluyendo la Comisión de Materias Reservadas y los dicasterios para las Iglesias Orientales, el Culto Divino, las Causas de los Santos y el Clero, además de actuar como consultor y miembro de tribunales vaticanos.

Este nombramiento marca un nuevo capítulo en la Curia Romana bajo el liderazgo de León XIV, quien continúa configurando su equipo en los cargos clave de la Iglesia católica.