Tomar mate al volante: en qué provincias está prohibido y cuánto cuesta la multa

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no menciona específicamente la palabra "mate". Sin embargo, establece el principio fundamental que rige la conducción: el artículo 40 exige a los conductores "circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo".

Este concepto de "dominio efectivo" es la piedra angular sobre la cual las provincias y los jueces interpretan cualquier acción que pueda distraer al conductor, desde usar el celular hasta manipular un termo o una bombilla. Legalmente, cualquier actividad que haga que el conductor retire ambas manos del volante de manera innecesaria, desvíe su atención de la ruta o disminuya su capacidad de reacción, puede ser sancionada bajo este precepto general.

Provincias con sanciones específicas y multas cuantiosas

Ante la ambigüedad de la ley nacional, algunas provincias han decidido legislar con mayor precisión, tipificando la acción y estableciendo sanciones económicas concretas. Aquí es donde la costumbre se encuentra con la letra fría de la ley:

Mendoza: Posee una de las legislaciones más estrictas. Mediante el Decreto 326/18 (Ley 9024), tomar mate al volante está considerado explícitamente como una falta grave. La norma establece que el conductor solo puede retirar una de las manos del volante para cambiar de marcha. La sanción puede alcanzar las 1.000 Unidades Fijas (UF). Con un valor proyectado de la UF en $500 para 2026, la multa podría ascender a $500.000. La infracción es detectable a través de cámaras de seguridad vial.

Córdoba: En esta provincia, la acción se encuadra dentro de las sanciones por "manejo inseguro", categoría que también incluye fumar mientras se conduce. La multa es de 20 Unidades Fijas. Con el valor vigente de la UF en Córdoba (aproximadamente $1.696), la sanción ronda actualmente los $33.920. Al igual que en Mendoza, las cámaras pueden registrar la infracción y la notificación llega al domicilio del infractor.

Es importante destacar que, incluso en provincias sin una normativa tan específica, como Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos, un agente de tránsito puede labrar un acta por "conducción peligrosa" o "no mantener el dominio del vehículo" si observa que el conductor está comprometido por manipular el mate, especialmente si esta acción deriva en un manejo errático.

Más allá de la multa: un riesgo comprobado para la vida

El debate trasciende el aspecto económico de las multas y se centra en la seguridad. Estudios internacionales sobre distracción al volante indican que actividades aparentemente inocuas, como tomar una bebida, desvían la atención visual y cognitiva de la ruta y aumentan el tiempo de reacción.

"Tomar mate implica una secuencia de acciones: sostener el termo, inclinarse para cebar, agarrar la bombilla, soplar la temperatura. Cada una de ellas es una distracción que, a 100 km/h, significa recorrer decenas de metros a ciegas", explica un especialista en seguridad vial. El accidente que originó la discusión es un trágico recordatorio de que, en la ruta, unos segundos de distracción pueden tener consecuencias irreversibles.

La recomendación de las autoridades y los expertos es clara y unánime: para tomar mate de forma segura, el vehículo debe estar estacionado en un lugar permitido.